【美股市況】納指跌幅擴大至1.2%　蘋果、微軟、Google績前跌逾1%　道指跌112點

▲ 美股動態不斷更新

美股迎科技股業績期，AMD，蘋果、微軟、及Alphabet及VISA將於周二美股盤後公布第二季業績。美股開市後三大指數全綫回軟，道指甫跌逾200點，納指跌0.3%。

美國公布6月耐用品訂單（初值）升0.8%，遜預期的升2.2%，按月下跌。至於5月房價指數升1.7%，超預期的1.6%，惟按月回落。5月S&P/CS 20座大城市房價指數升16.99%，超預期的16.33%。

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即市走勢︰

【22：31】道指跌112點，納指跌勢加劇，現跌1.2%，標指跌22點。Tesla 績後跌2.3%，報642.2美元。蘋果績前跌1.5%，報146.84美元，AMD跌0.8%，報91.02美元，微軟跌1.3%，報285.3美元，Google亦跌1.1%。

【21：31】美股開市，道指跌209點，報34934點，納指跌0.3%，報14797點，標指跌21點，報4401點。

【18：05】道指期貨跌150點，納指期貨跌0.1%，標指期貨跌15點。美國10年期債息跌1.6%，報1.256厘。

【12：05】道指期貨跌56點，報34978點；標指期貨跌6點，報4407點；納指期貨跌19點或0.1%，報15098點。

【09：42】亞馬遜否認今年接受比特幣支付 比特幣升穿4萬美元後回落

【07：00】Tesla業績超預期 純利首次破十億美元 增長10倍 Bitcoin減值2300萬美元

==以下7月26日（周一）股市==

市場憧憬科技巨企業績報捷，美股反覆向好，三大指數再創新高。不過，中港股市上演「黑色星期一」後，美國上市的中概股跌勢延續。美國證券交易委員會（SEC）委員Allison Lee表示，在美上市的中國企業，必須披露政府影響業務的風險，作為定期風險披露因素一部分。

即睇美股收市：

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道指一度跌111點，收市上揚82點，報35144點。標指與納指收市分別倒升0.24%和0.03%，報4422點和14840點。玩具商孩之寶（Hasbro）季績理想，股價飆12%。

Tesla（美：TSLA）盤後將公布第2季度業績，股價升2.2%。

此外，美國6月新屋銷售意外下降，錄去年4月以來最低水平。Delta變種病毒為經濟復甦蒙上陰影，但美股本周關注焦點落在蘋果、微軟、亞馬遜和特斯拉等科技巨頭財報；市場觀望聯儲局本周議息結果，為企業復甦和政策前景提供線索。

金價周一輕微回落，失守1800美元關。紐約期金收市跌0.1%，報1799.2美元，是7月6日以來最低。比特幣價格飆逾16% ，6月以來首次升穿4萬美元關。

【美國經濟】美國6月新屋銷售意外下降 錄去年4月來最低水平

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焦點新聞︰

【本周焦點】FAAMG、Tesla等科技巨企公布業績 周四聯儲局7月議息會議

【美國經濟】美國6月新屋銷售意外下降 錄去年4月最低水平

即市走勢︰

【02：47】道指升64點或0.2%， 報35126點，納指跌不足1點，標指升5點， 報4417點。

【02：31】紐約 9月原油期貨收跌0.16美元，跌幅0.22%，報71.91美元。倫敦布蘭特9月原油期貨收跌0.16美元，跌幅0.22%，報71.91美元

【02：01】紐約 8月黃金期貨收跌0.1%，報1799.20美元。

【01：46】美股變化不大，道指升24點，納指跌4點，標指升5點。

【01：25】納斯達克金龍中國指數盤中一度重挫5.2%，該指數正在邁向2008年以來最大的兩日跌幅，且自今年2月觸及紀錄高位以來已損失逾7400億美元。

【01：15】美國聯儲局周一（7月27日）逆回購工具使用規模為8912億美元。

【23：26】道指升23點，納指跌7點，標指升3點。能源股強勢，雪佛龍（美：CVX）及埃克森美孚（美：XOM）漲逾2%。

【22：34】道指跌90點，納指升0.1%。亞馬遜（美：AMZN）升逾1%，Tesla（美：TSLA）升逾2%。

【21：57】道指跌33點，納指標指轉漲，滴滴（美：DIDI）倒升逾1%。

【21：30】美股開市，道指跌47點，報35014點。標指跌4點，報4407點。納指跌0.2%，報14083點。

【19：10】道指期貨跌133點，納指期貨跌逾0.2%。

【17：34】道指期貨跌171點，納指期貨跌近0.2%。

【17：06】道指期貨跌211點，納指期貨跌0.2%。

【16：10】中概股延續跌勢，拼多多（美：PDD）跌14%，貝殼（美：BEKE）跌逾20%，蔚來（美：NIO）及小鵬汽車（美：XPEV）跌逾5%，騰訊音樂（美：TME）跌逾13%，京東（美：JD）跌逾6%。

【12：05】道指期貨跌146點，報34805點；標指期貨跌12點，報4390點，納指期貨跌11點或近0.1%，報15086點。

【11：34】理想汽車通過聆訊傳集資最多117億 一文看清五大關注重點

【09：46】傳亞馬遜研加密貨幣支付 比特幣曾升15%逼近4萬美元 一周升近一萬美元

【07：30】富瑞：騰訊音樂股價計入失獨家版權等憂慮 維持36美元目標價

【07：30】美股上周五造好，盡管經濟數據喜憂參半，但強勁的財報仍提振美股走高，3大指數創歷史新高，道指收市升238點或0.68%，報35061點；納指升152點或1.04%，報14836點；標指升44點或1.01%，報4411點。

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責任編輯︰梁浩碩