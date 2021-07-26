【券商點睇】政策因素觸發市場恐慌 互聯網巨頭跌出安全邊際？

中信證券認為，今年中短期基本面預期的差異，導致中美互聯網巨頭股價走勢明顯分化，近期的教培政策出台引起中概股遭拋售，更進一步加劇此趨勢。

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短期來看，受多因素影響，國內互聯網巨頭短期業績增速較美股同類公司明顯不具優勢，同時2022/2023年業績一致預期仍可能在下半年面臨向下修訂的風險，短期股價走勢向上明顯缺乏支持。但中長期角度，該行認為國內互聯網板塊的基本面依舊穩健，政策監管的主旨在於維護互聯網行業的長周期健康、有序發展，其帶來的可能影響和教培不具可比性、參考性。

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同時，中信證券指當前時點，國內互聯網巨頭估值正逐步顯現出安全邊際，隨着行業的規範，2022年互聯網公司業績有望逐步改善，建議投資者逐步關注長周期競爭地位穩固，且具有新業務及新貨幣化拓展空間的一綫龍頭公司。

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記者：林衛