【券商點睇】全球資本開支處擴張期 高景氣聚焦中游設備行業

國金證券指出，當前資本開支擴張期聚焦中游資本品（capital good）。根據歷史經驗，2000年後全球經歷了三輪資本開支擴張期，分别是2003至2009年、2010至2016年及2017至2020年。無論是美股還是A股，中游資本品行業均呈現明顯的超額收益的資本開支和股價均有所提升。

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每一輪資本開支擴張期，市場有若干特色。第一，資本開支擴張的行業股價不一定上漲。第二，能源及材料、工業是全球資本開支佔比最大的行業，資本開支擴張常伴隨其上游大宗商品漲價。第三，每一輪資本開支擴張對中游資本品行業形成明顯支撐，資本品行業股價往往提前上漲，整體呈現一定的超額收益。第四，A股與美股資本開支和市場演繹有一致性，但不可忽視政策和事件衝擊對行業股價的影響。

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從業績和估值匹配的角度來看，該行建議關注具有一定性價比的機器人和機床等通用設備、工控等自動化設備，以及光伏等電源設備的中國企業。不過，半導體、鋰電等專用設備因經歷了之前的大幅上漲，現時估值或存在一定高估壓力。

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記者：林衛