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【保護商標】Crocs控告20間企業商標侵權　涉抄襲其商品「Clog」

商業 12:21 2021/07/26

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Crocs指控包括Walmart在內的多間美國零售商，涉嫌抄襲其品牌商品「Clog」系列。

休閒鞋品牌Crocs銷情在疫下大增。近日，Crocs指控包括Walmart在內的多間美國零售商，涉嫌抄襲其品牌商品「Clog」系列。

【疫市營商】Crocs疫情下突圍　4至6月銷售額創同期新高

BBC News報道，Crocs上週在美國的幾個地方法院對約20家公司提起了四項商標侵權訴訟，指控他們侵犯了其鞋子的商標和其他知識產權，包括零售商Walmart和Hobby Lobby，以及鞋履和手袋製造商Loeffler Randall。

Crocs 表示， Walmart以各種不同名稱如「Time and Tru」及「George」等，來仿造並廉價販售Crocs的「Clog」。同時也稱Hobby Lobby的「白色泡沫女鞋」和Loeffler Randall的「以斯拉黑色橡膠Clog」（Ezra Black Rubber Clog）都是Clog的仿冒品。

Crocs表示，此類山寨產品可能會令消費者造成混淆，並侵犯了 Crocs 的商標。Crocs雖然一度受外界批評為「醜鞋始祖」，但事實上近年來卻受到了消費者的喜愛，吸引不少其他零售商有意抄襲其產品款式。尤其疫情下，更多人尋求舒適的鞋履，令Crocs在截至6月30止的三個月內，銷售額達到創紀錄的6.4億美元，幾乎是去年同期的兩倍。

【疫市營商】可口可樂改版零糖口味　換上新配方及包裝

責任編輯：蘇穎琪

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