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【互聯網監管】中央要求提高勞工保障　瑞信：美團勞工成本增幅可控但生產力難再大升

股市 12:04 2021/07/26

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【互聯網監管】中央要求提高勞工保障　瑞信：美團勞工成本增幅可控但生產力難再大升

內地監管新規屢出，除要保障用戶數據安全，同時要求平台為勞工提供更多勞工福利保障。瑞信認為，新規是為平台提供一個框架，以便更好地監督及實施保障勞工的機制，而非強制要求必須要給予勞工福利，這與該行預期的措施一致，但基於勞工福利保障提高，勞工成本會增加，提供工傷保險料是首步，而基於監管對勞工福利關注更多，平台短期要進一步提升生產力的空間變相也受限制。

工信部啟動6個月專項整治行業，詳見【下一頁】

瑞信表示，勞工保障增加，對於生產力的任何負面影響亦有限，因在現行合約下，勞工需要買更多單，才能提升收入，故此任何勞工成本增加，對美團 （03690） 來說應是逐步及可控的，預期騎手每宗訂單的工傷保障增令成本增加5仙人民幣，但未來騎手效率提升的步伐可能更慢。

同時，基於市場較落後的參與者，較難將成本轉嫁至消費者，因此可能令強者與弱者的差距進一步擴大，變相利好市場領先者。

發改委交通運輸部早前發布文件，指基於依托互聯網平台就業的網約配送員、網約車駕駛員、貨車司機、互聯網營銷師等新就業形態勞動者數量大幅增加，要求各大平台要切實維護勞動者勞動保障權益。

相關文章：【美團股價】野村：社區團購平台削減補貼 美團上季虧損料錄36億元較預期溫和

相關文章：【大行報告】大摩料美團第二季non-GAAP虧損擴大降目標價5% 美團股價曾挫逾半成

 

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港股 新經濟股 美團－W（03690） 司機 中華人民共和國國家發展和改革委員會

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