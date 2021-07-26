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【中英關係】英國傳考慮將中廣核踢出未來所有電力項目　中英關係惡化？

股市 12:03 2021/07/26

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【中英關係】英國傳考慮將中廣核踢出未來所有電力項目　中英關係惡化？

外電報道，英國政府考慮將中國國有核能企業中廣核踢出英國未來所有電力項目，反映中英關係正在惡化。報道指，可能面臨風險的項目包括位於薩福克郡200億英鎊（約275億美元）的Sizewell C核電站項目，以及在埃塞克斯郡計畫建造的Bradwell-on-Sea項目。

英國商業、能源和產業戰略部的發言人在一份聲明中稱，「英國所有核電項目都在強有力的獨立監管下進行，以符合英國嚴格的法律、監管和國家安全要求，確保我們的利益受到保護」，「核電將在英國未來的低碳能源結構中發揮重要作用，我們將朝著到2050年消除對氣候變化影響的目標努力前進」。

去年底英媒曾報道，中廣核 （1816） 母公司中國廣核集團正考慮退出英國興建Sizewell C核電站項目的下一階段，該項目與法國電力公司（Electricite de France、EDF）聯合開發，中廣核及EDF對消息不予置評。

中廣核還持有Hinkley Point C核電站項目 33%的權益，該項目位於薩默塞特郡，正在建設之中，是英國最大的基礎設施項目之一。

相關文章：【美國制裁】MSCI標普道瓊再剔除5家中資股　中廣核電力、浪潮國際有份

相關文章：滙豐傳牽頭英國巨擘向英政府游說　避免中英關係惡化

編輯：吳敏芳

港股 中廣核技（深：000881） 中廣核礦業（01164） 中廣核電力（01816） 核能 電力 英國 中國

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