【電力股】國內煤價持續高踞不下 七成煤電企業虧損

國內煤價高踞不下，令煤電企業虧損面明顯擴大，甚至超過70%。中國電力企業聯合會發布的《2021年上半年全國電力供需形勢分析預測報告》指，第二季市場電煤價格快速攀升，導致煤電企業燃料成本大幅上漲，6月部分大型發電集團到場標煤單價同比上漲50.5%。

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另一份研究亦指，按照2019年現存煤電項目的財務成本測算，目前全國近60.6%的煤電機組稅後利潤為負值，即處於虧損狀態，且虧損嚴重的機組集中於西北、東北等地區。

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煤炭行業分析人士指，煤價對電廠影響大，如果電廠沒有長協合同，購買目前的現貨動力煤肯定是虧損的。「若採購的煤價高於每噸600元（人民幣，下同），電廠即開始虧損了。」自3月以來，動力煤價格長期處於高位。目前正處於「迎峰度夏」用電高峰，煤炭供不應求，周一（26日），港口低硫5,500大卡動力煤實際交易價格在每股1,070至1,080元，高硫煤價格為每噸1,050元。

受益於煤價高漲，煤炭上市公司迎來了盈利騰飛，電企業績則受壓。統計顯示，截至7月21日，已有10家A股電企預計上半年業績虧損。其中，京能電力（滬：600578）預計上半年虧損3億元，上年同期淨利潤為8.4億元。

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記者：林衛