【東京奧運】代表3國戰8屆奧運 46歲體操長青樹淚別賽場

第8次征戰奧運的烏茲別克體操選手丘索維金娜，周日（25日）完成競技體操女子跳馬項目最後一跳後，獲其他體操選手、裁判及在場工作人員全體起立鼓掌，向丘索維金娜致敬。丘索維金娜早前已表示東京奧運屬最後一戰，她最終拭淚揮別賽場。

哥倫比亞21歲射箭美女 IG吸粉逾64萬 【下一頁】

現年46歲的烏茲別克體操選手丘索維金娜（Oksana Chusovitina）自1992年起，先後代表前蘇聯、德國及烏茲別克出戰奧運，成為史上連續8屆參與奧運的運動員。丘索維金娜周日完成女子跳馬項目，得到14.166分，確定無緣晉級決賽後，高舉雙手向大家告別，獲其他體操選手、裁判及在場工作人員全體起立鼓掌，向她致敬。

丘索維金娜亦向在場選手擁抱合照，並擺出愛心手勢示意，但仍不禁拭淚揮別賽場。她早前已表示，東京奧運將是她最後一次參加的奧運會，以後會花時間陪伴兒子，擔任媽媽及妻子角色。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

哈薩克美女持旗手受關注 日本網民：仙女（多圖） 【下一頁】

丘索維金娜堪稱體操界傳奇，在整個體操生涯中，丘索維金娜共取得13面國際比賽及奧運會獎牌，她於1992年為前蘇聯出戰奧運並嬴得第1面金牌，其後2008年北京奧運於跳馬項目取得一面銀牌。

責任編輯：郭麗明