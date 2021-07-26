【印尼疫情】未緩和先放寬防疫 部分場所重開

印尼的新冠疫情持續嚴峻，雖然確診數字有回落，但人數仍然高企。印尼政府卻開始放寬防疫措施，先容許商場及小商戶等場所重開。有分析指出，印尼政府將面臨重大困境，與全球防疫為主的方針唱反調。

謠傳寄生蟲藥醫到新冠肺炎 印尼人搶購至缺貨 【下一頁】

印尼總統維多多（Joko Widodo）表示，為抑制Delta變種（即印度變種）擴散的防疫封城措施料持續至8月2日，但強調針對商場﹑餐廳﹑公園及首都雅加達等地的辦公室防疫限制將有所調整。

全印尼的傳統市場﹑路邊小販及小吃攤在周一（26日）起可以恢復營業。疫情較為輕微地區的商場及清真寺亦有限度重開，需要限制人數及開放時間。辦公室則仍然需要關閉，但據悉僱主在封城期間強制要求非必要員工到辦公室工作。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

印尼官方公布的確診人數較早前高位，每日新增逾5萬回落，但當地檢測率亦同時下跌。而且，現時印尼確診人數仍然多，證明新冠肺炎病毒根本未受控制。印尼疫苗接種人數亦相對低，近2.7億人口中僅6%人完成接種。

【印尼疫情】確診及死亡人數創新高 醫療系統瀕崩潰 【下一頁】

世界衛生組織促請印尼落實更嚴格防疫措施，而印尼政府因以經濟考慮為主來制定防疫措施而飽受批評。美國戰略與國際研究中心分析師費爾南德斯（Arya Fernandes）指出，印尼現時面臨兩難困境，維持經濟先行，或是跟隨全球主旋律，以公共健康為先，所以今次出此政策，嘗試尋求一個雙贏的方法。

責任編輯：吳漢培