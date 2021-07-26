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【ET午市精點】恒指續破年內低位 該如何部署？

股市 11:50 2021/07/26

分享：

恒生指數低開496點後跌幅擴大，一度跌超過800點，低見26495點；重磅科技股包括騰訊  （00700） 及美團 （03690） 重挫拖累大市表現；港交所 （00388） 一度失守500元關，低見498元。

港股後市如何，紅蟻資本投資總監李澤銘稍後11：55《ET午市精點》為你分析。

立即收看／收聽：https：//video.hket.com/video/3015764

欄名 : ET午市精點

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