【ET午市精點】恒指續破年內低位 該如何部署？ 股市 11:50 2021/07/26 分享： 恒生指數低開496點後跌幅擴大，一度跌超過800點，低見26495點；重磅科技股包括騰訊 （00700） 及美團 （03690） 重挫拖累大市表現；港交所 （00388） 一度失守500元關，低見498元。 港股後市如何，紅蟻資本投資總監李澤銘稍後11：55《ET午市精點》為你分析。 立即收看／收聽：https：//video.hket.com/video/3015764 欄名 : ET午市精點 最新專欄文章 更多 【ET午市精點】恒指高開低走跌逾300點 視頻股重挫 2021/07/23 【ET午市精點】恒指高開低走跌逾300點 視頻股重挫 【ET午市精點】恒指勁彈近500點 賭股業績可憧憬？ 2021/07/22 【ET午市精點】恒指勁彈近500點 賭股業績可憧憬？ 【ET午市精點】恒指穿27000點後反彈 多項反壟斷行動出台 2021/07/21 【ET午市精點】恒指穿27000點後反彈 多項反壟斷行動出台 【ET午市精點】恒指急挫過600點 新經濟受壓 解禁潮將至 2021/07/19 【ET午市精點】恒指急挫過600點 新經濟受壓 解禁潮將至 【ET午市精點】恒指走勢反覆 消息帶動港交所、小米 2021/07/16 【ET午市精點】恒指走勢反覆 消息帶動港交所、小米 香港交易及結算所有限公司 指數 恒生指數 港股 騰訊