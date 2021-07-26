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【東京奧運】荷蘭女車手擺烏龍 以為衝線就奪金

環球社會熱點 12:21 2021/07/26

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東京奧運正式開幕，公路單車賽事陸續出現金牌得主。女子公路單車賽事出現烏龍事件，荷蘭女車手弗勒滕抵達終點後以為自己贏得冠軍舉臂歡呼，之後才知奧地利車手基森霍弗早已衝線。弗勒滕原本是女子公路單車賽奪冠大熱，但比賽大部分時間都被基森霍弗大幅度拋離。

東京奧運美國男籃不敵法國 04年後奧運首敗 【下一頁】

現年38歲的弗勒滕（Annemiek van Vleuten）最終獲得女子公路單車賽銀牌，她事後承認，當抵達終點時以為自己奪冠，所以舉臂歡呼。弗勒滕坦承，雖然對未能奪冠稍感失望，但認為自己已做到有史以來最好的水平，表現非常好。由於弗勒滕一直是奪冠大熱，就連賽事季軍得主是意大利選手博爾吉尼（Elisa Longo Borghini）亦對賽果倍感意外。

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根據賽事記錄，現年30歲的冠軍得主基森霍弗（Anna Kiesenhofer）在距離終點尚有逾40公里時就開始拋離一眾對手。她剩下時間一直保持優勢，由於距離太遠，其他車手看不到以致不知基森霍弗早已衝線。基森霍弗表示，對自己奪冠感到難以置信，衝線那刻都在詢問自己是否應該繼續前行。

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據悉，基森霍弗2014年方始接觸公路單車賽，3年後成為職業選手。基森霍弗本人更是高材生，擁有英國劍橋大學數學碩士學位，及西班牙加泰隆尼亞理工大學（Polytechnic University of Catalonia）應用數學博士學位，原本是1位數學系教授。

責任編輯：李俊儀

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