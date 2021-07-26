【Google】Google搜尋頁面新功能！　新增圖標讓用戶了解搜尋結果

▲ Google 的搜尋頁面最近又增加新功能，當用戶使用關鍵字搜尋功能時，除了會在網頁上快速顯示相關搜尋結果的列表，現在還會在每一則的搜尋標題欄位上，再告訴用家「關於此搜尋結果」的理由依據。

Google 的搜尋頁面最近又增加新功能，當用戶使用關鍵字搜尋功能時，除了會在網頁上快速顯示相關搜尋結果的列表，現在還會在每一則的搜尋標題欄位上，再告訴用家「關於此搜尋結果」的理由依據。

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Google網誌發表的最新文章指出，新功能即日起已在美國地區的行動版 Google 搜尋上推出，目前只支援英文搜尋，預計未來將會陸續在更多國家和地區推出。用戶在輸入關鍵字後，在搜尋結果的頁面上，所顯示的每一則相關文章標題，其最左側位置，會新增一個三小點「...」的圖示。用戶點選圖示後，會自動彈出「關於這則搜尋結果資訊」的說明原因。

▲ 後，在搜尋結果的頁面上，所顯示的每一則相關文章標題，其最左側位置，會新增一個三小點「...」的圖示。用戶點選圖示後，會自動彈出「關於這則搜尋結果資訊」的說明原因。（Google）

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例如，在頁面上輸入「如何選擇跑步鞋」，並點選搜尋結果頁面所顯示的某則文章標題旁邊出現三小點「...」圖示，系統會顯示出現這則文章的原因。判斷依據該則文章標題與內文的相關內容，均涵蓋與搜尋相關的字詞、就搜尋標籤項目中含有出現與關鍵字次要相關的字詞、網址連結與搜尋字詞有所相關，以及依據用戶位置所在的國家地區與所使用的語言。

Google 表示，藉由提供用戶「關於該則搜尋結果」的資訊說明，可讓用戶更瞭解所使用的關鍵字詞是否能對應心中預期，同時也能從查看官方提供的搜尋結果資訊說明文字中，理解如何妥善地運用「最合適」的關鍵字詞，可在最短時間內，獲取到最具效益與實用性的搜尋。

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記者：廖淑瑩