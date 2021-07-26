  • 32°C
香港時間 : 2021726日 (一) 12:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電子消費券】新世界K11 Musea推200萬抽獎　涉10萬K Dollar、香港瑰麗酒店住宿套票等

Hot Talk 11:18 2021/07/26

分享：

【電子消費券】新世界K11 Musea推200萬抽獎　涉10萬K Dollar、香港瑰麗酒店住宿套票等

港府5,000元電子消費券計劃，首批消費券將於8月1日發放。新世界 （00017） 旗下K11 Musea最新公布，在8月1日至15日，推出總值200萬元抽獎活動，獎品包括10萬港元K Dollar、香港瑰麗酒店住宿套票等。K11表示，參加者須單日在K11 Musea同日累積消費達5,000港元，若惠顧館內餐廳更可多獲一次抽獎機會。

K11表示，獎品人人有份，其他獎品有PURE Fitness at K11 MUSEA一年健身會籍、iPhone 12、AirPods Max 及新世界自家製特別版口罩等。

K11集團早前已宣布，與WeChat Pay HK合作顧客在K11集團旗下及其管理的4大購物中心於7月26日至9月26日，兩個月內以WeChat Pay HK消費，可獲10倍K Dollar獎賞回贈。K11指，若盡用所有回贈計劃，顧客最多可獲逾1000元K Dollar，在新世界多個商戶當作現金使用。

【電子消費券】新世界K11夥WeChat Pay HK推消費券獎賞　最多回贈逾1000元

相關文章：

【電子消費券】逾630萬人登記消費券　當中約500萬人8月1日收錢

【電子消費券】戶戶送Deliveroo引入AlipayHK作支付選項　推700萬元優惠

編輯：麥德銘

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結：
https：//bit.ly/3pPwtuA

住宿 酒店 電子消費券 AirPods iPhone 12 Pure Fitness K11 MUSEA 新世界
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫苗優惠】香港戲院商會抽獎送每人365張電影禮券　名額5個
【疫苗優惠】香港戲院商會抽獎送每人365張電影禮券　名額5個
【教育股風暴】內地正式發布教育雙減　機構不得上市融資、嚴禁資本化運作
【教育股風暴】內地正式發布教育雙減　機構不得上市融資、嚴禁資本化運作
【疫苗優惠】銀行公會疫苗抽獎7.26接受登記　送65份10萬元簽賬額及禮券（附網址連結）
【疫苗優惠】銀行公會疫苗抽獎7.26接受登記　送65份10萬元簽賬額及禮券（附網址連結）
【疫苗優惠】中信大抽獎已接受登記　頭獎送39萬元日產7人車（附抽獎詳情）
【疫苗優惠】中信大抽獎已接受登記　頭獎送39萬元日產7人車（附抽獎詳情）
【恒大3333】一文看清中國恒大債務風波來龍去脈
【恒大3333】一文看清中國恒大債務風波來龍去脈
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）