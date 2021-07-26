▲ 【電子消費券】新世界K11 Musea推200萬抽獎 涉10萬K Dollar、香港瑰麗酒店住宿套票等

港府5,000元電子消費券計劃，首批消費券將於8月1日發放。新世界 （00017） 旗下K11 Musea最新公布，在8月1日至15日，推出總值200萬元抽獎活動，獎品包括10萬港元K Dollar、香港瑰麗酒店住宿套票等。K11表示，參加者須單日在K11 Musea同日累積消費達5,000港元，若惠顧館內餐廳更可多獲一次抽獎機會。

K11表示，獎品人人有份，其他獎品有PURE Fitness at K11 MUSEA一年健身會籍、iPhone 12、AirPods Max 及新世界自家製特別版口罩等。

K11集團早前已宣布，與WeChat Pay HK合作顧客在K11集團旗下及其管理的4大購物中心於7月26日至9月26日，兩個月內以WeChat Pay HK消費，可獲10倍K Dollar獎賞回贈。K11指，若盡用所有回贈計劃，顧客最多可獲逾1000元K Dollar，在新世界多個商戶當作現金使用。

【電子消費券】新世界K11夥WeChat Pay HK推消費券獎賞 最多回贈逾1000元

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編輯：麥德銘

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