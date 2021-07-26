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【東京奧運】美國男籃不敵法國 04年後奧運首敗

環球社會熱點 11:05 2021/07/26

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東京奧運籃球比賽周日（25日）正式展開，大熱門美國在分組賽首仗出師不利，以76比83不敵法國，吞下自2004年雅典奧運後，首場在奧運賽場的敗仗。美國下場將會對陣伊朗，爭取分組賽首勝。

【東京奧運】哥倫比亞21歲射箭美女 IG吸粉逾64萬 【下一頁】

美國陣中美國職業籃球聯賽（NBA）球星雲集，是理所當然的奪金大熱。但數名球員剛完成NBA總決賽歸隊，而且受新冠疫情影響，不斷有球員確診及輪替，美國隊少有機會集體訓練。法國亦有3名NBA球員坐陣，包括近年在猶他爵士表現出色的中鋒戈貝爾（Rudy Gobert），與美國相比確實差距不少。

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然而，美國隊周日首場分組賽上發揮並不出色，總體投射命中率僅得36%，與法國隊46%相比明顯遜色。加上美國主將杜蘭特（Kevin Durant）早受犯規次數影響，難以找回比賽節奏。最終法國在半場落後8分下，憑第三節打出25比11，順利以83比76爆冷擊敗美國。

【東京奧運】第3日共21金 首有混雙乒乓球冠軍 【下一頁】

開局不利的美國自2004年後，再次在奧運賽場失利，收獲美國男籃在奧運賽事中第6場敗仗。美國總教練普波域治（Gregg Popovich）賽後表示，球隊需要在比賽中更加穩定，並指出賽中數次錯失保持優先的機會。

責任編輯：吳漢培

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