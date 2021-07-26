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【互聯網監管】工信部啟動6個月專項整治行業、美團跌幅擴至8%　涉市場秩序、數據安全4大方面

宏觀解讀 10:55 2021/07/26

分享：

【互聯網監管】工信部啟動6個月專項整治互聯網行業　涉市場秩序、數據安全4大方面

工信部月內屢整治內地應用程式（App）行為，工信部於26日（周一）再發文，宣布啟動互聯網行業專項整治行動，聚焦擾亂市場秩序、侵害用戶權益、威脅數據安全、違反資源和資質管理規定等四方面8類問題，涉及22個具體場景，為期半年。以工信件文件方向，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 和美團 （03690） 未來或須加強相互生態開放。

美團周一早市股價跌幅擴大至8%，最新報251元。騰訊跌6%，逼近500元關，阿里巴巴也跌4%，失守200元。

阿里巴巴和騰訊據報考慮生態互通 淘寶天貓或引入微信支付，可見【下一頁】

工信部通報抖音極速版、虎牙直播等145款APP侵害用戶權益，可見【下一頁】

工信部指出，4大方面的部署分別是：

1. 擾亂市場秩序：重點整治惡意屏蔽網址鏈接和干擾其他企業產品或服務運行等問題，包括無正當理由限制其他網址鏈接的正常訪問、實施歧視性屏蔽措施等場景

2.侵害用戶權益：重點整治應用軟件啟動彈窗欺騙誤導用戶、強制提供個性化服務等問題，包括彈窗整屏為跳轉鏈接、定向推送時提供虛假關閉按鈕等場景

3.威脅數據安全：重點整治企業在數據收集、傳輸、存儲及對外提供等環節，未按要求採取必要的管理和技術措施等問題，包括數據傳輸時未對敏感信息加密、向第三方提供數據前未徵得用戶同意等場景

4. 違法資源和資質管理規定：重點整治「黑寬帶」和未履行網站備案手續等問題，包括轉租或使用違規網絡接入資源、未及時更新備案信息等場景。

工信部表示，最新行動在前期App專項整治的基礎上，進一步梳理互聯網行業社會關注度高、影響面廣、群眾反映強烈的熱點難點問題。

 

更多中國科網監管最新消息、分析文章，可見【互聯網數據監管】專頁

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編輯：麥德銘

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港股 中華人民共和國工業和信息化部 美團－W（03690） 騰訊控股（00700） 阿里巴巴－SW（09988）

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