【互聯網監管】工信部啟動6個月專項整治市場秩序、數據安全4大方面　約見逾25家平台要求整改

▲ 【互聯網監管】工信部啟動6個月專項整治互聯網行業 涉市場秩序、數據安全4大方面

工信部月內屢整治內地應用程式（App）行為，工信部於26日（周一）再發文，宣布 啟動互聯網行業專項整治行動， 聚焦擾亂市場秩序、侵害用戶權益、威脅數據安全、違反資源和資質管理規定等四方面8類問題，涉及22個具體場景，為期半年。以工信件文件方向，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 和美團 （03690） 未來或須加強相互生態開放。

工信部30日（周五）表示，在北京召開互聯網行業專項整治行動宣貫部署會，阿里巴巴、騰訊、字節跳動、拼多多（美：PDD）、百度 （09888） 、新浪微博、快手 （01024） 、京東 （09618） 、華為、滴滴（美：DIDI）、美團、OPPO、VIVO、小米 （01810） 、嗶哩嗶哩 （09626） 、360、蘇寧、攜程 （09961） 、58同城、知乎、陌陌、小紅書、網易 （09999） 、WIFI萬能鑰匙、墨跡天氣等主要互聯網平台企業負責人參加會議，承諾將嚴格按照專項行動要求，自查整改，規範經營行為。

工信部稱，會議向主要互聯網平台企業解讀政策，要求全面檢查當局提出的8類問題、22個具體場景，確保整改取得實效，嚴肅對待投訴舉報 ，建立長效管理機制。

騰訊跌近6%穿500關 逾4000買盤排隊500元入貨一衝即散，可見【下一頁】

阿里巴巴和騰訊據報考慮生態互通 淘寶天貓或引入微信支付，可見【下一頁】

圖看7月以來各部委互聯網整治方向

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據工信部周一文件，4大方面的部署分別是：

1. 擾亂市場秩序：重點整治惡意屏蔽網址鏈接和干擾其他企業產品或服務運行等問題，包括無正當理由限制其他網址鏈接的正常訪問、實施歧視性屏蔽措施等場景

2.侵害用戶權益：重點整治應用軟件啟動彈窗欺騙誤導用戶、強制提供個性化服務等問題，包括彈窗整屏為跳轉鏈接、定向推送時提供虛假關閉按鈕等場景

3.威脅數據安全：重點整治企業在數據收集、傳輸、存儲及對外提供等環節，未按要求採取必要的管理和技術措施等問題，包括數據傳輸時未對敏感信息加密、向第三方提供數據前未徵得用戶同意等場景

4. 違法資源和資質管理規定：重點整治「黑寬帶」和未履行網站備案手續等問題，包括轉租或使用違規網絡接入資源、未及時更新備案信息等場景。

工信部表示，最新行動在前期App專項整治的基礎上，進一步梳理互聯網行業社會關注度高、影響面廣、群眾反映強烈的熱點難點問題。

工信部通報抖音極速版、虎牙直播等145款APP侵害用戶權益，可見【下一頁】

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編輯：麥德銘

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