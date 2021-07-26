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【內險股】內險股全線下跌 　中國平安﹕鄭州水災賠付金額或逾10億人幣（第二版）

股市 12:02 2021/07/26

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中國平安表示，截至上周五下午1時，平安產險共接到河南暴雨災情相關報案約4.6萬宗。

河南多地持續遭受暴雨，造成不少財產損失。內險股周一（26日）全線下挫，中國平安 （02318） 半日跌4.1%，報68.3元，低見68.1元，創52周新低。中國人壽 （02628） 跌2.6%，報13.2元，同創52周新低。

內媒報道，河南省保險行業協會早前亦公佈，截至上周五下午6時，河南財險業共接到車險報案18萬宗，初步估計損失約52億人民幣。

中國平安表示，截至上周五下午1時，中國平安共接到河南暴雨災情相關報案逾4.6萬宗，其中，車險報案數量錄得4.5萬宗，財產險報案數量錄得1216宗，意外險報案數量共錄得46宗，預計整體賠付金額超過10億元人民幣。

中國人壽則指，截至上周五上午11時，中國人壽已受理河南全省車險報案2.7萬宗，非車險報案711宗，預計總賠付金額亦超過10億元人民幣。

中國人保 （01339） 亦宣佈，截至周日下午5時，公司共接到河南暴雨報案20.7萬宗，初步保計需支付的保險經濟賠償將達到20多億元人民幣。

高盛：鄭州水災或令內險綜合成本率惡化1%，詳見﹕【下一頁】

其他內險股相繼走低，眾安在線 （06060） 跌7%，半日收報44.4元；中國太保 （02601） 則半日跌3.4%，報22.7元。新華保險 （01336） 跌4.1%，報22.1元。中國太平 （00966） 跌3%，報11.5元。

此外，中國人保上周五（23日）披露，第二大股東全國社保基金會計劃6個月內，擬減持不超過8.84億股公司A股股份，即不超過公司當前已發行股份總數的2%。

（第二版﹕新增人保及河南省保險行業協會）

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編輯﹕賴奕羚

港股 減持 水災 中國太平（00966） 眾安在線（06060） 中國平安（02318） 新華保險（01336） 社保基金 中國人壽（02628） 中國太保（02601）

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