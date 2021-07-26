▲ 【新股IPO】理想汽車通過聆訊傳集資最多117億 一文看清五大關注重點

繼小鵬汽車 （09868） 順利以雙重第一上市的形式登陸港股市場後，其餘的造車新勢力亦借鑒該方式陸續回流。理想汽車（美：LI）通過港交所上市聆訊，據外電報道指，公司計劃集資10億至15億美元（折合約78億至117億港元），投資者有哪些重點可以關注？

未有純電動車推出 目前僅得「理想ONE」一款車型

理想汽車主要專注於增程式電動汽車，目前唯一一款商業化的車型為「理想ONE」，於2019年11月開始量產，是一款六座中大型豪華電動SUV，不過這並非是純電動車，車中有專用內燃機、發電機及減速器，能夠通過慢充、快充及加油來補充能量。截至2021年6月30日，理想已經交付逾6.3萬輛理想ONE。

公司正在大力投資高壓純電動汽車技術，並為此開發兩個平台Whale及Shark，計劃自2023年起，每年推出至少兩款高壓純電動車型。

新能源汽車市佔率排名第11位 市場份額為2.7%

根據灼識諮詢報告，若以2020年銷量計算，理想汽車全年新能源汽車銷量達32624輛，在新能源汽車品牌中排名第11位，市場份額達2.7%，而排名前五的汽車品牌銷量佔比達39.3%。而在僅生產新能源汽車的製造商中，理想汽車2020年的銷量排名第三，僅次於Tesla（美：TSLA）以及蔚來（美：NIO）。

小鵬、蔚來、理想定位各不相同 一文睇清各款車型【下一頁】

美團為公司主要股東 創始人李想投票權達75.74%

理想於2015年開始運營，並於2020年在納斯達克交易所上市。公司採取同股不同權架構，創始人李想持有所有B類股份，合共約3.56億B類普通股，截至最後實際可行日期，李想所持投票權達75.74%。

另外，美團 （03690） 在其美股上市前，以5億美元認購接近2.13億股D輪優先股，其後在私人配售中以3億美元進一步認購5217.39萬股A類普通股。截至最後實際可行日期，美團持有理想2.58億股A類普通股，持股比例達13.23%，投票權達4.21%，預期於上市後將成為公司的主要股東。美團亦向理想承諾，理想上市後六個月期間，將保留上市時投資總額的50%。

內地監管要求不斷發展 若未遵守可能受到處罰

多個內地政府機構及監管機構，近月陸續出台包括《汽車數據安全管理若干規定（徵求意見稿）》、《數據安全法》以及《網絡安全審查辦法》等，多份與數據安全相關的監管文件。

理想汽車表示，其業務受與數據隱私和網絡安全有關的各種不斷發展的中國法律法規所規限。若其未遵守網絡安全及數據隱私規定，我們可能會受到處罰，聲譽及品牌形象會受損，我們的業務及經營業績亦會遭受損失。

去年淨虧損收窄75.9% 全年收入94.57億人幣

理想汽車去年全年收入達94.57億元（人民幣，下同），按年增長超過32倍。而今年第一季度的收入達35.75億元，是去年總收入的37.8%。而去年全年股東應佔淨虧損達7.92億元，按年收窄75.9%。

研發費用方面，去年全年的研發費接近11億元，按年減少5.9%。去年銷售費用達11.19億元，按年增長62.3%。

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記者：梁安琪