【Bitcoin】傳亞馬遜研加密貨幣支付　比特幣曾升15%逼近4萬美元　一周升近一萬美元

▲ 【Bitcoin】比特幣急彈曾升15%逼近4萬美元 一周升近一萬美元

比特幣周一延續周末升勢，在亞洲交易時段逼近4萬美元。比特幣一度曾漲15%，高見39,681美元。截至上午9時13分，報38,100美元。比特幣在過去週末已重上50天移動平均線。外電報道，亞馬遜（美：AMZN）可能容許用戶以加密貨幣如比特幣支付，集團正在招聘有經驗的數碼貨幣及區塊鏈人才，以領導該公司支付團隊，制定亞馬遜的數碼貨幣和區塊鏈戰略和產品路線圖。

另外，外國新聞網站City A.M引述消息人士指出，亞馬遜希望在今年年底推出比特幣和加密貨幣支付。 此外，這家電子商務巨頭可能會在 2022 年之前推出自己的代幣。

比特幣上周曾跌穿3萬美元，但在 B-Word 會議後迅速反彈，多位財經猛人力撑比特幣。Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）在會上透露，旗下太空探索技術公司SpaceX亦持有比特幣。另外，有科技股女股神之稱的Cathie Wood 亦指，企業應該考慮將比加幣加入資產負債表。

至於第二大加密貨幣以太幣亦造好，曾升逾8%，高見2,339 美元。

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編輯：吳敏芳