【恒大3333】恒大據報遭部分銀行及券商剔出孖展名單

▲ 部分銀行及證券行上周已將恒大從孖展交易的股票名單中剔除。

中國恒大 （03333） 上周傳出多宗不利消息，引發恒大系股價下跌，部分銀行及證券行上周已將恒大從孖展交易的股票名單中剔除。

一文看清中國恒大債務風波來龍去脈，詳見﹕【下一頁】

有本地傳媒統計，滙豐在上周三（21日）已在認可孖展買賣的股票表單中，把中國恒大剔走，意味著客戶不能再使用中國恒大的股票作為抵押品增加槓桿。滙豐原為客戶持有中國恒大股份提供30%的按倉比率。

不過，滙豐客戶仍能以恒大物業 （06666） 股票作為抵押品，按倉比率30%。

另外，致富證券已把恒大系全數剔出按倉名單，耀才 （01428） 亦已把中國恒大的孖展借貸比率降至0%。

傳恒大考慮將旅遊業務分拆上市，詳見﹕【下一頁】

報道引述致富的證券業務主管郭家安言論指，致富原先為客戶就中國恒大、恒大物業及恒大汽車 （00708） 分別提供40%、20%及20%的按倉比率。不過，由於上周曾出現恒大旗下公司資產疑遭銀行涷結的傳聞，加上有銀行暫停為客戶的恒大股份提供按倉，因此，該行決定暫時不為恒大系股份提供按倉孖展融資。

耀才行政總裁許繹彬則表示，由於中國恒大的股票及債券價格近期持續下跌，加上近期不時出現負面報道，為保障投資者利益，該行亦暫停為中國恒大的股份提供孖展借貸，並指「雨過天青」時，將慢慢加回按倉比率。

香港證券商協會主席陳柏楠指，銀行及券商會不定時調整可供按倉股份名單及按倉比率，以控制風險。他亦表示，當銀行及券商把股份剔出按倉名單後，客戶有機會被追收孖展，銀行及券商則可能面對未能成功追回孖展的信貸風險。他亦表示，若個別銀行及券商近期把恒大剔出，預料短期內難以重新被納入。

中國恒大股價續跌，截至9時48分，現報7元，跌3.6%，盤中低見6.76元，成交額達1億；恒大物業跌5.1%，報6.23元；恒大汽車 （00708） 跌3.3%，報13.76元。

恒騰 （00136） 跌1.3%，華置 （00127） 跌3.9%。

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編輯﹕賴奕羚