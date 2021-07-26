【港股市況】恒生指數跌800點、科指跌5%　新經濟股、教育股齊挫（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股上周五造好，道指升238點，港股今早裂口低開近500點，失守27000點水平。恒生指數開報26825點，跌496點，恒生科技指數跌3.2%，報7038點。騰訊 （00700） 跌近4%；美團 （03690） 跌5%。新東方 （09901） 等教育股續挫近15%。

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即市走勢︰

【11：14】港股跌815點，報26506點；科指跌5.6%，報6861點。

【11：12】騰訊跌近6%穿500關 逾4000買盤排隊500元入貨一衝即散

【10：54】美團 （03690） 愈跌愈深，最新跌8%，低見251元。

【10：53】中策 （00235） 跌逾4%，低見0.082元。

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【10：51】大市跌700點；科指跌4.8%。

【10：48】部分本地股逆市向好，領展 （00823） 升0.1%；港鐵 （00066） 升0.8%；大快活 （00052） 升0.6%；周大福 （01929） 升逾1%。

【10：46】東岳 （00189） 升幅擴大至逾13%，逆市破頂高見13.96元。

【10：36】ATMX中，美團 （03690） 跌幅擴大至逾6%，低見254.2元；騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 跌逾4%；小米 （01810） 跌逾1%。

【10：32】恒指跌幅再擴大至逾600點，報26654點，跌667點。科指跌4.5%，報6936點。

【10：29】吉利 （00175） 升幅擴大至4%，高見24.7元。

【10：28】南方錳業 （01091） 逆市升逾15%，破頂高見1.13元。

【10：13】騰訊音樂（美：TME）裁定30天內棄獨家版權及罰款50萬，除騰訊 （00700） 跌逾4%外，網易 （09999） 跌逾9%。

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【10：08】恒指跌幅收窄至約455點，報26865點；科指跌3.5%，報7012點。

【10：07】體育用品股逆市反彈，安踏 （02020） 升逾1%；李寧 （02331） 、特步 （01368） 分別升逾2%。

【10：03】環球大通投資 （00905） 逆市升近八成，破頂高見0.32元，暫為升幅最大股份。

【09：55】有色金屬股逆市造好，贛鋒鋰業 （01772） 升逾4%；江西銅 （00358） 升近2%；中鋁 （02600） 升逾3%。

【09：51】大市跌勢略為喘定，最新跌555點，報26766點，早市曾跌逾700點低見26596點；科指跌3.3%，報7023點。

【09：51】藥明生物 （02269） 跌近6%，低見118.8元。

【09：48】東岳 （00189） 逆市升一成，高見13.52元。

【09：44】長汽 （02333） 股價逆市升逾1%，破頂高見35.5元。其他車股個別發展，比亞迪 （01211） 跌0.7%；吉利 （00175） 升0.2%；廣汽 （02338） 跌逾1%。

【09：41】嗶哩嗶哩 （09626） 跌逾13%，低見701元；快手科技 （01024） 跌逾8%，破底低見115.6元，險守招股價。

【09：38】大市跌幅擴大至700點，跌712點，報26609點；科指跌4.6%，報6933點。

【09：37】防守性強的公用股逆市靠穩，中電 （00002） 升0.2%；煤氣 （00003） 升0.3%；電能 （00006） 跌0.1%。

【09：35】ATMX下跌，阿里巴巴 （09988） 跌近4%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾4%；小米 （01810） 跌0.8%。

【09：31】思考樂 （01769） 跌逾47%；新東方 （09901） 跌逾37%；新東方在綫 （01797） 跌逾26%。

【09：30】港股開市後跌幅擴大至逾650點。

【09：25】比特幣一度抽升至39000美元水平，火幣科技 （01611） 升逾7%；歐科雲鏈 （01499） 升逾5%；雄岸科技 （01647） 升2%；美圖 （01357） 升逾6%。

消息面方面，據亞馬遜一名內部員工消息指，亞馬遜計劃於年底前接受比特幣支付。

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【09：25】海底撈 （06862） 公布「預期中期業績」，料上半年淨利潤為8,000萬元至1億元人民幣，而去年同期為蝕9.65億元，惟股價低開逾11%，開報36.9元。

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【09：20】恒生指數開報26825點，跌496點，失守27000點水平。恒生科技指數跌3.2%，報7038點。騰訊 （00700） 跌近4%；美團 （03690） 跌5%。新東方 （09901） 等教育股續挫近15%。

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【09：13】期指開報26900點，低開372點。

【08：56】恒指黑期跌約245點，報27042點，道指期貨跌113點，報34838點。

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【07：45】港股ADR收報27065點，跌255點或0.9%。滙豐 （00005） ADR折合報42.9元跌0.05元或0.1%；騰訊 （00700） ADR折合報519.7元，跌11.3元或2.1%。

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【07：30】美股上周五造好，盡管經濟數據喜憂參半，但強勁的財報仍提振美股走高，3大指數創歷史新高，道指收市升238點或0.68%，報35061點；納指升152點或1.04%，報14836點；標指升44點或1.01%，報4411點。

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責任編輯︰梁浩碩