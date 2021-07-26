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【港股市況】恒生指數低開496點穿二萬七　新東方等多隻教育股跌近15%（不斷更新）

股市 09:26 2021/07/26

分享：

港股市況不斷更新

美股上周五造好，道指升238點，港股今早裂口低開近500點，失守27000點水平。恒生指數開報26825點，跌496點，恒生科技指數跌3.2%，報7038點。騰訊 （00700） 跌近4%；美團 （03690） 跌5%。新東方 （09901） 等教育股續挫近15%。

焦點新聞︰

【港版納指】恒生科技指數面市將一年　受累內地科企監管、升不足6%大幅跑輸其他科技指數

即市走勢︰

【09：25】比特幣一度抽升至39000美元水平，火幣科技 （01611） 升逾7%；歐科雲鏈 （01499） 升逾5%；雄岸科技 （01647） 升2%；美圖 （01357） 升逾6%。

【09：25】海底撈  （06862）  公布「預期中期業績」，料上半年淨利潤為8,000萬元至1億元人民幣，而去年同期為蝕9.65億元，惟股價低開逾11%，開報36.9元。

【盈喜】海底撈料上半年轉賺1億人幣　惟未達管理層預期、今低開逾一成

【09：20】恒生指數開報26825點，跌496點，失守27000點水平。恒生科技指數跌3.2%，報7038點。騰訊 （00700） 跌近4%；美團 （03690） 跌5%。新東方 （09901） 等教育股續挫近15%。

【教育股風暴】內地正式發布教育雙減　機構不得上市融資、嚴禁資本化運作

【騰訊700】市監局責令騰訊30日內解除獨家音樂版權　騰訊：嚴格落實監管要求

【09：13】期指開報26900點，低開372點。

【08：56】恒指黑期跌約245點，報27042點，道指期貨跌113點，報34838點。

【08：44】花樣年、彩生活服務考慮分拆物業管理業務

【07：45】內地發布教育雙減　一文看清多間本港上市教育股影響、新東方︰預期產生重大不利影響

【07：45】港股ADR收報27065點，跌255點或0.9%。滙豐 （00005） ADR折合報42.9元跌0.05元或0.1%；騰訊 （00700） ADR折合報519.7元，跌11.3元或2.1%。

    點擊圖片放大
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【07：30】美股上周五造好，盡管經濟數據喜憂參半，但強勁的財報仍提振美股走高，3大指數創歷史新高，道指收市升238點或0.68%，報35061點；納指升152點或1.04%，報14836點；標指升44點或1.01%，報4411點。

【開市9點半】教育「雙減」新規細則出爐　中概股上周五遭恐慌性拋售　B站股價較港低一成

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

一鍵攞齊 全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結  

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數

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