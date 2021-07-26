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專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

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【恒指夜期+北水】北水連續6日走資　共236億　夜期升93點未脫險（不斷更新）

股市 18:44 2021/07/26

分享：

北水全日走資63.3億元，走資加速，北水已連續6日走資，累計236億元，騰訊（00700）及美團（03690）分別走資26.9億及24.8億元，港交所（00388）走資14.7億元。值得留意的是，港交所一直被視為在新監管下，企業來港上市的受惠股，一度刺激吸資及股價向上，不過，港交所已連續兩日錄北水走資，股價全日跌4%，收報500元。

夜期反彈93點，報26223點，由於周四期指結算，淡友平淡倉亦會刺激夜期反彈，未必反映跌勢逆轉。

北水資金流向：

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港股裂口低開近500點，失守27000點水平，其後跌幅擴大，尾市跌逾1000點，恒生指數收報26192點，跌1129點，成交2682億元。科指挫6.6%，報6790點。美團 （03690） 挫逾13%；騰訊 （00700） 跌逾7%，失守500元；阿里巴巴 （09988） 跌逾6%。教育股續重挫，新東方 （09901） 再跌47%；中芯 （00981） 逆市升一成。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【北水沽貨】上周至今港股通走資逾200億元　投資者不吼港股吼美股？

【互聯網監管】工信部啟動6個月專項整治互聯網行業　涉市場秩序、數據安全4大方面

【港版納指】恒生科技指數面市將一年　受累內地科企監管、升不足6%大幅跑輸其他科技指數

【恒指季檢】恒指季檢結果八月中旬揭盅　中金料多隻新經濟股有望納入恒指

【新股IPO】理想汽車通過聆訊傳集資最多117億　一文看清五大關注重點

即市走勢︰

【18：42】夜期彈93點，報26223點。

【16：10】恒生指數收報26192點，跌1129點，成交2682億元。科指挫6.6%，報6790點。美團 （03690） 挫逾13%；騰訊 （00700） 跌逾7%，失守500元；阿里巴巴 （09988） 跌逾6%。教育股續重挫，新東方 （09901） 再跌47%；中芯 （00981） 逆市升一成。

【16：00】恒生指數U盤前跌1117點，報26204點。

【15：52】市場監管總局等七部門聯合印發《關於落實網絡餐飲平台責任切實維護外賣送餐員權益的指導意見》，美團 （03690） 跌逾13%，低見235.2元。

【15：46】大市跌近1100點，報26232點。

【15：31】港股尾市跌1000點，低見26314點；科指跌5.8%，報6844點。

【15：17】新東方 （09901） 尾市跌逾43%，破底低見17.04元。

【15：00】上證全日跌2.3%；深證跌2.7%；創業板指跌2.8%。

【14：44】港股下挫，反向ETF上升，其中FI二南方恒指 （07500） 升6%，高見4.876元。

【14：40】中芯 （00981） 最新升一成，高見24.2元，成交27.4億元。

【中芯國際】中芯國際午後急升一成

【14：38】新東方 （09901） 午後跌四成，破底低見17.74元；思考樂 （01769） 跌43%。

【14：34】恒指跌近1000點後跌幅略為收窄，最新報26443點，跌878點；科指跌5.3%，報6879點。

【14：30】京東健康午後曾插兩成、創上市低　阿里健康跌一成

【14：23】中芯 （00981） 升幅擴大至逾7%，高見23.55元。

【14：23】內地傳監管部門規管內房企業買地金額 　不得超過年度銷售額4成

【14：18】中芯 （00981） 逆市升逾5%，高見23.15元。

【14：18】物管股大瀉普遍跌一成　大摩降行業評級、住建部要求整改物管公司不良行為

【14：16】美團 （03690） 曾跌12%，低見240.4元；騰訊 （00700） 破底跌逾7%；阿里巴巴 （09988） 跌半成。

【14：14】恒指午後曾跌近1000點，最多跌985點，低見26336點，最新跌約950點。

【13：42】京東健康 （06618） 挫兩成，低見80.2元破底。

【13：37】美團 （03690） 最新跌一成，跌至245元水平。

【13：29】藥明生物 （02269） 跌一成，低見116.2元。

【13：23】電能 （00006） 午後升1.5%，破頂高見49.95元；中電 （00002） 升逾1%；煤氣 （00003） 升0.8%。

【13：11】港股午後跌幅進一步擴大，恒指跌約900點，報26420點；科指跌6.6%，報6791點。

【13：05】美團 （03690） 午後跌幅擴大至9%，低見248元；騰訊 （00700） 跌7%，破底低見493元；阿里巴巴 （09988） 挫半成；小米 （01810） 跌逾2%。

【13：02】港股午後初段跌約835點，報26485點。科指跌6%，報6819點。

【13：01】盈科 （00008） 升逾1%，高見4.24元。

【PCCW】電訊盈科出售數據中心予DigitalBridge　涉資58.5億元

【13：00】高盛大削教育股目標價、新東方狠劈75%　料行業未來3年收入至少減七成

【12：22】胡祖六：中資科網股跌幅不理性　部分企業基本面勝美科網巨頭

【12：04】中央要求提高勞工保障　瑞信：美團勞工成本增幅可控但生產力難再大升

【12：03】英國傳考慮將中廣核踢出未來所有電力項目　中英關係惡化？

【12：00】恒生指數半日跌794點，報26527點，成交1294億元。科指跌5.7%，報6854點。騰訊 （00700） 跌6%破底，失守500元；美團 （03690） 跌逾7%。多隻教育股續挫逾三成，其中思考樂 （01769） 跌42%。

【11：52】碧桂園服務 （06098） 跌逾15%，低見60.4元。

【11：48】港股中午收市前跌800點，報26521點；科指跌5.7%，報6858點。

【11：34】中交建 （01800） 發盈喜，預期中期純利按年增長介乎1.1倍至1.4倍，至85.4 億至97.4億元人民幣，股價逆市升逾1%，高見3.76元。

【盈喜│基建股】中交建發盈喜　上半年料多賺110%至139%

【11：34】內地股市半日下挫，上證跌2.2%；深證跌2.5%；創業板指跌2.8%。

【11：21】內險股全線下跌 　中國平安﹕鄭州水災賠付金額或逾10億人幣

【11：14】港股跌815點，報26506點；科指跌5.6%，報6861點。

【11：12】騰訊跌近6%穿500關　逾4000買盤排隊500元入貨一衝即散

【10：54】美團 （03690） 愈跌愈深，最新跌8%，低見251元。

【10：53】中策 （00235） 跌逾4%，低見0.082元。

傳中策集團洽購香港人壽膠著　考慮轉為收購全美人壽香港及新加坡業務

【10：51】大市跌700點；科指跌4.8%。

【10：48】部分本地股逆市向好，領展 （00823） 升0.1%；港鐵 （00066） 升0.8%；大快活 （00052） 升0.6%；周大福 （01929） 升逾1%。

【10：46】東岳 （00189） 升幅擴大至逾13%，逆市破頂高見13.96元。

【10：36】ATMX中，美團 （03690） 跌幅擴大至逾6%，低見254.2元；騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 跌逾4%；小米 （01810） 跌逾1%。

【10：32】恒指跌幅再擴大至逾600點，報26654點，跌667點。科指跌4.5%，報6936點。

【10：29】吉利 （00175） 升幅擴大至4%，高見24.7元。

【10：28】南方錳業 （01091） 逆市升逾15%，破頂高見1.13元。

【10：13】騰訊音樂（美：TME）裁定30天內棄獨家版權及罰款50萬，除騰訊 （00700） 跌逾4%外，網易 （09999） 跌逾9%。

【騰訊音樂整改】網易雲音樂回應：將改善中國網路音樂版權授權環境　引導版權價格回歸理性　堅決不簽音樂獨家版權協議

【10：08】恒指跌幅收窄至約455點，報26865點；科指跌3.5%，報7012點。

【10：07】體育用品股逆市反彈，安踏 （02020） 升逾1%；李寧 （02331） 、特步 （01368） 分別升逾2%。

【10：03】環球大通投資 （00905） 逆市升近八成，破頂高見0.32元，暫為升幅最大股份。

【09：55】有色金屬股逆市造好，贛鋒鋰業 （01772） 升逾4%；江西銅 （00358） 升近2%；中鋁 （02600） 升逾3%。

【09：51】大市跌勢略為喘定，最新跌555點，報26766點，早市曾跌逾700點低見26596點；科指跌3.3%，報7023點。

【09：51】藥明生物 （02269） 跌近6%，低見118.8元。

【09：48】東岳 （00189） 逆市升一成，高見13.52元。

【09：44】長汽 （02333） 股價逆市升逾1%，破頂高見35.5元。其他車股個別發展，比亞迪 （01211） 跌0.7%；吉利 （00175） 升0.2%；廣汽 （02338） 跌逾1%。

【09：41】嗶哩嗶哩 （09626） 跌逾13%，低見701元；快手科技 （01024） 跌逾8%，破底低見115.6元，險守招股價。

【09：38】大市跌幅擴大至700點，跌712點，報26609點；科指跌4.6%，報6933點。

【09：37】防守性強的公用股逆市靠穩，中電 （00002） 升0.2%；煤氣 （00003） 升0.3%；電能 （00006） 跌0.1%。

【09：35】ATMX下跌，阿里巴巴 （09988） 跌近4%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾4%；小米 （01810） 跌0.8%。

【09：31】思考樂 （01769） 跌逾47%；新東方 （09901） 跌逾37%；新東方在綫 （01797） 跌逾26%。

【09：30】港股開市後跌幅擴大至逾650點。

【09：25】比特幣一度抽升至39000美元水平，火幣科技 （01611） 升逾7%；歐科雲鏈 （01499） 升逾5%；雄岸科技 （01647） 升2%；美圖 （01357） 升逾6%。

消息面方面，據亞馬遜一名內部員工消息指，亞馬遜計劃於年底前接受比特幣支付。

【Bitcoin】比特幣急彈曾升15%逼近4萬美元　一周升近一萬美元

【09：25】海底撈  （06862）  公布「預期中期業績」，料上半年淨利潤為8,000萬元至1億元人民幣，而去年同期為蝕9.65億元，惟股價低開逾11%，開報36.9元。

【盈喜】海底撈料上半年轉賺1億人幣　惟未達管理層預期、今低開逾一成

【09：20】恒生指數開報26825點，跌496點，失守27000點水平。恒生科技指數跌3.2%，報7038點。騰訊 （00700） 跌近4%；美團 （03690） 跌5%。新東方 （09901） 等教育股續挫近15%。

【教育股風暴】內地正式發布教育雙減　機構不得上市融資、嚴禁資本化運作

【騰訊700】市監局責令騰訊30日內解除獨家音樂版權　騰訊：嚴格落實監管要求

【09：13】期指開報26900點，低開372點。

【08：56】恒指黑期跌約245點，報27042點，道指期貨跌113點，報34838點。

【08：44】花樣年、彩生活服務考慮分拆物業管理業務

【07：45】內地發布教育雙減　一文看清多間本港上市教育股影響、新東方︰預期產生重大不利影響

【07：45】港股ADR收報27065點，跌255點或0.9%。滙豐 （00005） ADR折合報42.9元跌0.05元或0.1%；騰訊 （00700） ADR折合報519.7元，跌11.3元或2.1%。

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【07：30】美股上周五造好，盡管經濟數據喜憂參半，但強勁的財報仍提振美股走高，3大指數創歷史新高，道指收市升238點或0.68%，報35061點；納指升152點或1.04%，報14836點；標指升44點或1.01%，報4411點。

【開市9點半】教育「雙減」新規細則出爐　中概股上周五遭恐慌性拋售　B站股價較港低一成

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

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責任編輯︰梁浩碩

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