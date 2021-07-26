▲ 【港版納指】恒生科技指數面市將一年 受累內地科企監管、升不足6%大幅跑輸其他科技指數

恒生科技指數於2020年7月27日推出，即將踏入一周年。科指被稱為港版「納斯達克」，不過在中國互聯網行業監管風暴下，表現在全球主要科技指數中並未如理想。隨著內地反壟斷監管，加上滴滴事件發酵，重挫科技股投資氛圍，恒生科技指數已較2月創下的11001點歷史高位，回落達33.9%。

按恒生科技指數上周五（7月23日）收市報7268點計算，意味自去年面市以來，科指僅累升405點或5.9%。相對納斯達克100指數、歐洲Stoxx 600科技指數等，同期升幅均逾30%，恒生科技指數表現大幅跑輸。

另一方面，恒生科技指數估值仍不便宜。根據彭博數據顯示，恒生科技的12個月預測市盈率達35倍，較歐美主要科技指數要高，而追蹤全球科技股的MSCI ACWI信息技術指數則於26倍。

目前，市場仍視中國互聯網政策為最大風險，恒生科技指數的跌勢或仍難言見底。

不過，分析認為隨著中國對赴海外上市公司設新規，港股將受益，今年以來部分兩地上市的公司把美股轉回港股的趨勢亦十分明確，而恒生科技指數有快速納入機制，指數將會愈來愈受歡迎。

一鍵攞齊 全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

責任編輯︰梁浩碩