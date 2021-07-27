▲ 【教育股風暴】內地教育雙減引新一輪洗倉 一文看清香港上市教育股影響、新東方︰預期重大不利影響

國務院辦公廳周末正式印發《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》，實施「雙減」，即減輕學生作業負擔和校外培訓負擔，全面規範校外培訓行為。教育「雙減」文件提及，現有學科類培訓機構統一登記為非營利性機構。學科類培訓機構一律不得上市融資，嚴禁資本化運作。多間本港上市的教育股就內地「雙減」文件作出回應。

周一（26日）教育股表現慘烈，新東方 （09901） 上周五已經急瀉4成，周一再跌47%，新東方在綫 （01797） 跌33%。思考樂教育 （01769） 再跌45%。

上周五跌幅較緩的大山教育 （09986） 、卓越教育集團 （03978） 最新也發公告受影響，分別跌8%和42%。至於中教控股 （00839） 跌15%，天立教育 （01773） 跌29%。

中教控股

中教控股 （00839） 稱，集團為高等和職業教育公司，業務並不涉及《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》所限定的義務教育。

中教續指，通過集團創造和提供的優質教育機會，更多義務教育階段學生可以順利升入高等和職業教育階段的學習，實現個人和家庭的夢想。集團業務因此有利於構建良好生態，有效緩解幾張焦慮情緒，促進義務教育階段學生全面發展、健康成長，集團業務有利於實現政策的監管指引及實現國家的教育目標。

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天立教育

天立教育 （01773） 表示，由於截至2020年底止年度集團自有培訓中心的收益為3390萬元人民幣，佔集團年度內總收益的約2.6%，故此董事會認為意見將不會對集團的運營及財務表現造成實質影響。集團作為一家綜合教育服務運營商，將繼續遵守所有與提供教育服務有關的適用規則及規例，並持續為我們的學生提供優質的綜合教育服務。

新東方、新東方在綫

新東方 （09901） 、新東方在綫 （01797） 分別公布，公司在提供教育服務時，將遵循《意見》精神及遵守相關規則及法規，現正考慮採取適當的合規措施，預期該等措施將對與中國義務教育制度學科有關的校外輔導服務產生重大不利影響。

公司將就致力遵守《意見》及任何相關規則及法規積極尋求政府當局的指導及配合政府當局的行動。

思考樂

思考樂 （01769） 公布，公司一直與中國法律顧問保持密切溝通，以評估《意見》的潛在影響。然而，正如其中國法律顧問所告知，有關當局尚未根據《意見》公佈任何具體的實施規則。因此，該等實施規則將何時及如何對集團產生具體影響仍存在不確定性。

公司強調，學生福祉是其價值觀的核心，且本公司致力於遵守《意見》的原則及實施規則，以維護學生的福祉。在公司中國法律顧問的協助下，董事會將繼續監察《意見》及其他相關規則及法規的發展（ 尤其是《意見》在集團的主要業務所在地深圳的實施情況 ），並於必要時對集團的業務營運作出調整。

集團的業務、財務狀況及經營前景可能受以上所述的影響的程度，將在很大程度上取決於《意見》的實施規則，尤其是集團業務所在地區的實施時間及具體細節。

大山教育

大山教育 （09986） 公布，目前尚未清楚地方當局將如何根據意見詮釋及實施政策，將等待政府的進一步指示，並相應調整業務模式以符合政策變化。

此外，集團正計劃通過開展擴充業務使其業務組合多元化，而管理層 認為並非意見的整改目標。

集團管理層相信，透過適當調整現有業務及擴充業務的業務模式，將能夠應對新政策帶來的挑戰。

卓越教育

卓越教育 （03978） 公布，注意到國務院辦公廳近期發佈《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》，對提供學校課程輔導的機構進行監管。卓越教育指，該等意見的執行及對集團業務的影響尚未明確。

卓越教育指，正與監管機構溝通，並將於需要時對其業務模式做適當調整，以確保遵守該等意見下的新政策。

董事會相信，在面對該等意見下新政策所帶來的挑戰時，公司將積極遵循監管機構指示，推進其業務的全方位多元化發展。

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責任編輯︰梁浩碩