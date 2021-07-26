【通車效應】屯馬綫通車近滿月 九龍城一帶街舖業主狂加租 普遍加幅介乎1至2成

屯馬綫於6月27日正式全綫開通，通車至今接近滿月，通車後九龍城人流不斷，為區内生意帶來支持，不少業主有見及此，紛紛提高租金。綜合美聯工商舖資料研究部及市場資訊，屯馬綫通車後，九龍城一帶沿綫車站附近的商舖，錄得不少加租成交或提高叫租的個案，普遍加幅達在10%至20%左右。

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美聯工商舖指，作為傳統民生區，九龍城一帶特色食肆雲集，一向吸引不少人慕名而至。根據港鐵數據，屯馬綫今年6月27日開通當天截至晚上八時，已有超過7.2萬人次進入土瓜灣站和宋皇臺站。如今屯馬綫開通，令區内交通更加方便，加上堂食限制逐步放寬，為九龍城帶來不少人流。有見及此，不少業主看準通車時機，紛紛向租戶加租。



屯馬綫全綫正式開通接近一個月以來，九龍城、土瓜灣一帶屢錄加租或業主提高叫租的個案。綜合美聯工商舖資料研究部、美聯旺舖及市場資訊，該區近期錄得的加租成交，包括九龍城龍崗道1至3號地下舖位連入則閣，原租客為茶餐廳，月租5.3萬，屯馬綫通車後新近落實以5.5萬被冷凍食材店租用，較舊租金微升3.8%。另外，土瓜灣譚公道16-26號地下舖位，原租客為中式餐館，月租5.2萬，在屯馬綫通車後，舖位便以5.8萬元獲承租，租金加幅為11.5%。

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有見屯馬綫通車後，九龍城一帶人流暢旺，不少業主對區内生意前景感到樂觀，紛紛調高叫租，例如九龍城打鼓嶺道40至46號地下，現租客從事汽車美容，現以3萬元承租以上舖位，業主屯馬通車後提高叫租至3.5萬元，加幅約16.7%。此外，土瓜灣馬頭圍道354號地下一個已交吉的舖位，原以6萬元叫租，在屯馬綫全綫開通後先後兩次調高叫租，通車初期先加至6.5萬元，新近再提至8萬元，加幅比通車前高23.1%。



美聯旺舖董事梁國文表示，屯馬綫通車後，九龍城區内人流的確顯著提升。九龍城食肆林立，而現時區内舖位租金加幅仍算溫和，因此相信該區舖位租金在未來有一定的上升空間。加上以後九龍城啟德道及沙浦道將會興建一個地下購物城，並連接至啟德發展區的地下購物街，預料會進一步帶旺九龍城一帶的人流。



梁國文續指，值得注意的是，長遠而言，雖然憧憬未來地下購物城能帶動九龍城一帶的消費，但地下購物城的配套相信會比地面更為完善，如冷氣、洗手間等，屆時或有機會把人流從地面吸引到地下城，有可能稍微拉低地面商舖的競爭力。

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記者：陳詠妍