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【開市9點半】教育「雙減」新規細則出爐　中概股上周五遭恐慌性拋售　B站股價較港低一成

股市 06:45 2021/07/26

分享：

（1）中央接連整頓不同行業，繼互聯網後再收緊教育規定，周六正式發布教育政策「雙減」文件。投資者先沽為敬，美國中概股上周五爆小股災（見表），嗶哩嗶哩 （09626） （美：BILI）較港收市價跌一成，新東方 （09901） （美：EDU）較港收市價跌近24%。

股份 周五收報（變幅） 折算港元（較港收市價變幅）
騰訊ADR（美：TCEHY） 66.89美元（-4.0%） 519.8元（-2.1%）
阿里巴巴（美：BABA） 206.53美元（-3.5%） 200.0元（-2.5%）
京東（美：JD） 72.29美元（-4.8%） 279.8元（-3.5%）
嗶哩嗶哩（美：BILI） 95.21美元（-12.4%） 734.1元（-10.5%）
小鵬汽車（美：XPEV） 41美元（-5.3%） 156.1元（-5.8%）
新東方（美：EDU） 2.93美元（-54.2%） 23.1元（-23.6%）

【教育股風暴】內地正式發布教育雙減　機構不得上市融資、嚴禁資本化運作

【雙減政策】多隻教育股發公告回應　料收入及利潤有重大不利影響　拓職業教育等其他領域

即睇開市9點半重點：

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（2）本周是美股業績高峰期，多間科技巨企公布業績，另外周四迎來美國第2季度GDP、聯儲局7月份議息會議。

【本周焦點】FAAMG、Tesla等科技巨企公布業績　周四聯儲局7月議息會議

（3）反壟斷措施正式伸延至騰訊 （00700） 旗下公司騰訊音樂（美：TME）。

【騰訊700】市監局責令騰訊30日內解除獨家音樂版權　騰訊：嚴格落實監管要求

【大行報告】富瑞：騰訊音樂股價計入失獨家版權等憂慮　維持36美元目標價

（4）網易  （09999）  旗下網易雲發公告稱，承諾將積極履行平台責任，依法合規經營。

【騰訊音樂整改】網易雲音樂回應：將改善中國網路音樂版權授權環境　引導版權價格回歸理性　堅決不簽音樂獨家版權協議

（5）有基金建議，買入主動型基金或ETF。

【投資展望】東方匯理：短綫對股市看法「持平」　選股宜用杠鈴策略

（6）就湖北燃氣爆炸事故，中國燃氣  （00384） 發公告，接受湖北省政府的調查處理結果，並將對集團涉事並負有責任的員工依規追究行政責任。

【湖北大爆炸】中國燃氣：董事放棄2250萬薪酬　每年6‧13將成集團安全警示日

（7）海底撈 （06862） 發布「預期中期業績」，連管理層也不滿。

【盈喜】海底撈料上半年轉賺1億人幣　惟未達管理層預期

（8）一文看清恒大 （03333） 風波。

【恒大3333】一文看清中國恒大債務風波來龍去脈

（9）電訊盈科  （00008）  主席李澤楷旗下SPAC有新動作。

【SPAC】李澤楷旗下SPAC將與地產平台PropertyGuru合併上市

上周五港股ADR及美股收市情況：

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記者：區嘉俊

欄名 : 開市9點半

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港股 美股 ADR 中國概念股 特殊目的收購公司（SPAC） 嗶哩嗶哩—SW（09626） 新東方—S（09901） 小鵬汽車（Xpeng，美：XPEV） 京東集團—SW（09618） 網易－S（09999）

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