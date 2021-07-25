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【5G】華為：5G通信模組成本有望降至百元　加快普及物聯網連接

新經濟追蹤 22:58 2021/07/25

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華為：5G通信模組成本有望降至百元　加快普及物聯網連接

5G在內地多個行業的滲透程度不斷加深。華為ICT產品與解決方案總裁汪濤建議，未來可以通過集中採購、補貼等進一步措施，使5G通信模組的成本降低至每台100元左右，促進規模部署，以爭取實現2030年500億物聯網連接的目標。

汪濤在工信部5G行業應用規模化發展會議上透露，目前5GtoB（到企業）的應用已經進入超過20個行業，產生了6000多個創新項目，有超過110種行業終端，終端模組價格亦已經低至499元。隨著出貨量增長和應用加速落地，華為早前曾預測，截至2022年底，5G模組價格將降低至40美元，2023年有望降低至20美元。

汪濤在會議上表示，5G令行業數字化實現突破發展，預計至2021年底，運營商5GtoB合同金額將突破200億元，尤其在先進製造業中，探索價值場景業務有剛性需求。

他又建議，要推動網絡應用融合，強化5G應用共性技術平台支撐，構建「端、網、雲、業」創新平台，推動企業上雲，讓企業上雲率和AI使用率達到100%。

立即了解【5G發展】新形勢

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記者：梁安琪

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