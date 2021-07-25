【電子消費券】逾630萬人登記消費券　當中約500萬人8月1日收錢

▲ 【電子消費券】逾630萬人登記消費券 當中約500萬人8月1日人收錢

自消費券計劃在7月4日正式開始接受登記以來，市民反應非常踴躍。財政司司長陳茂波指，目前為止已收到超過630萬個登記，多謝大家支持。其中500多萬人是在首兩個星期完成的電子登記，他們會如期於8月1日，即是下個星期日，就收到首期2,000元的電子消費券。

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陳茂波指，消費券計劃就好似一個「加料三層漢堡包」，同時帶來多個好處。第一，當然是市民能夠直接受惠。第二，就是確保政府所投入的錢，全數留在本地經濟體系內流轉，確保最大程度上惠及本地的餐飲、零售行業的朋友，讓他們做多點生意，同時他們背後的打工仔朋友都希望可以多點入息。



第三，就是可以幫助推動香港的電子支付，讓消費者及商戶享受更低廉的交易成本、更高的效率和更多元化的選擇，帶來更多的就業機會，為香港經濟增添動力。最後，當然電子錢包營運商和各個商場商戶為漢堡包再加料，讓消費者有更加多的優惠，使起來的錢更加見使。

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