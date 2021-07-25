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【大行報告】富瑞：騰訊音樂股價計入失獨家版權等憂慮　維持36美元目標價

股市 22:37 2021/07/25

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騰訊音樂（美：TME）上周五急插近7%，收報10.78美元。

騰訊音樂（美：TME）裁定30天內棄獨家版權及罰款50萬，富瑞發表報告指，市監局近期的決定將減輕市場對線上音樂行業前景的擔憂，相信騰訊音樂的股價已經計入失去獨家版權協議，及培養人才、版權保護、流量和貨幣化等策略的擔憂。

該行預期，騰訊音樂將就其培養獨立音樂人才的戰略提供更多資訊，因應獨家合作夥伴關係不能超過3年。

富瑞表示，2021年4月騰訊平台與內容事業部（PCG）的組織變革以及騰訊音樂任命新CEO後，預計騰訊音樂與騰訊在朋友互動方面將產生更多協同效應，包括社區上可推動歌手和用戶之間的互動，而歌手現在可以設置他們的騰訊視頻帳戶，以在騰訊音樂的App內共享。

該行維持騰訊音樂「買入」評級，基於2022年9倍市銷率，給予36美元的目標價。

相關文章：網易雲音樂：將改善中國網路音樂版權授權環境　引導版權價格回歸理性　堅決不簽音樂獨家版權協議

騰訊音樂違反反壟斷法 遭市監局勒令 30日內解除獨家音樂版權

編輯：區嘉俊

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美股 大行報告 港股 騰訊控股（00700） 騰訊 騰訊音樂（美：TME） 反壟斷

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