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【5000元消費券】電子消費券商機大　奢侈品品牌增加小額交易支付工具

商業 10:00 2021/07/26

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5000元電子消費券將於8月1日開始派發，各企業已做好準備，並增設相關的支付方式。本地商戶過去較多備有內地人常用的電子支付工具，如微信、支付寶，現時亦增加港人常用的八達通等。

電子支付服務商「錢方好近（QFPay）」聯合創始人兼總經理梁生光表示，愈來愈多商戶查詢，近期查詢和新增的商戶數量更大幅增加4倍。

自港府宣布推出電子消費券，梁指有商戶為搶佔消費券商機，尤以奢侈品品牌，都增加八達通支付。他解釋，過去奢侈品品牌常設內地遊客使用的電子支付，今次新增小額交易實屬罕見。

惟他強調，目前市況前景仍不明朗，即使電子消費券是短暫的措施，商戶都想把握。而消費券發放期間，他相信將會刺激交易額。並以中小企為例，預料交易額按月增長一成至兩成。

此外，疫情之下電子支付更為普及，商戶亦為消費者提供更多支付方式。梁生光指，商戶對新興的電子支付需求更大。他亦看準商機，引入滙豐旗下PayMe for Business和「轉數快（FPS）」，並連接Shopify的商戶，提供簡易的支付體驗，作為收款選項。

QFPay HK業務發展總監劉燿基補充，PayMe用戶在綫上和綫下的比例，近來以綫上佔比較高，消費金額方面主要為1000至2000元。

該公司目前為近1萬綫上綫下商店提供服務，包括Shopify。他預計，加上電子消費券，電子消費將會成為新趨勢，未來有機會增長超過25%以上。

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