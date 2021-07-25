▲ 【大行報告】高盛看好本港地產股前景 料兩發展商有機會增派息、一公司更有可能派特別息

本港地產股將陸續公布業務，高盛認為，該行覆蓋的6隻地產股中，佔集團息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）約三分二的發展物業，料於財年上半年反彈約76%，帶動整體EBITDA升55%，加上投資物業增長穩定，預期地產商會將理想的業績表現，用來回饋股東，當中長實 （01113） 及新鴻基地產 （00016） 最有可能增加派息，信置 （00083） 亦有機會派發特別股息。

高盛對地產股最新看法

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今年來地產股價平均升兩成，表現跑贏恒指，但高盛仍看好地產股前景，並普遍予地產股「買入」評級，因股價較每股資產淨值（NAV）折讓約60%至70%，較歷史平均值高20至30個百分點。

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「若信置派特別息，將是2018年以來首次，令2021財年股息率增至8厘。」

高盛指，中港住宅市場成交暢旺，樓價向上，加上去年基數較低，帶動發展物業利潤上升，除新地外，相信其餘發展商的今財年合約銷售會優於上一財年。該行相信，中港通關將會是地產股價進一步上升的催化劑，因可帶動商場人流、豪宅銷售及寫字樓需求。

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編輯：陳韻妍