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【大行報告】高盛看好本港地產股前景　料兩發展商有機會增派息、一公司更有可能派特別息

股市 21:51 2021/07/25

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【大行報告】高盛看好本港地產股前景　料兩發展商有機會增派息、一公司更有可能派特別息

本港地產股將陸續公布業務，高盛認為，該行覆蓋的6隻地產股中，佔集團息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）約三分二的發展物業，料於財年上半年反彈約76%，帶動整體EBITDA升55%，加上投資物業增長穩定，預期地產商會將理想的業績表現，用來回饋股東，當中長實 （01113） 及新鴻基地產 （00016） 最有可能增加派息，信置 （00083） 亦有機會派發特別股息。

高盛對地產股最新看法

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今年來地產股價平均升兩成，表現跑贏恒指，但高盛仍看好地產股前景，並普遍予地產股「買入」評級，因股價較每股資產淨值（NAV）折讓約60%至70%，較歷史平均值高20至30個百分點。

銀河聯昌證券看好今年樓價升一成，詳見【下一頁】

「若信置派特別息，將是2018年以來首次，令2021財年股息率增至8厘。」

高盛指，中港住宅市場成交暢旺，樓價向上，加上去年基數較低，帶動發展物業利潤上升，除新地外，相信其餘發展商的今財年合約銷售會優於上一財年。該行相信，中港通關將會是地產股價進一步上升的催化劑，因可帶動商場人流、豪宅銷售及寫字樓需求。

相關文章：【香港樓市】美銀調高本港樓價預測料今年升5%至10%　調升多隻地產股目標價（附個股目標價）

相關文章：【地產股】大摩：香港GDP增長加快撐樓價　薦新地、信置及嘉里建設

 

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編輯：陳韻妍

港股 大行報告 傳統經濟股 發展商 信和置業（00083） 上證180指數 長實集團（01113） 樓價 EBITDA 派息

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