  • 30°C
香港時間 : 2021725日 (日) 22:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【本周焦點】FAAMG、Tesla等科技巨企公布業績　周四聯儲局7月議息會議

股市 21:34 2021/07/25

分享：

本周有多間科技巨企及重磅股公布業績。

本周踏入美股業績高峰期，除FAAMG、Tesla（美：TSLA）在內的美國科技巨企，麥當勞（美：MCD）、星巴克（美：SBUX）、波音（美：BA）及雪佛龍（美：CVX）等均會發布業績。

本周並有多項重磅數據及事件，周四（29日）凌晨2時，美國聯儲局將舉行7月份議息會議，會後主席鮑威爾召開新聞發布會，惟是次會議不會公布經濟預期及點陣圖。6月議息會議後，Delta變種病毒進一步擴散，市場關注聯儲局會否強調維持寬鬆政策，或為縮減買債做鋪墊。

同日，美國將公布第2季度GDP，及當周首申領失業救濟金的人數，上周這數字意外增加至41.9萬人，反映就業市場復甦依然荊棘滿途。周五（30日），美國公布「通脹指標」6月核心PCE物價指數，市場料按年升幅將擴至3.7%，而前值為升3.4%。

企業業績表現理想，美股三大指數上周齊創即市及收市新高，道指首次升穿35000點，收市報35061點。標指高見4415點，收市報4411點。納指高見14846點，收報14836點，Facebook（美：FB）上周五高收逾5%，市值首突破1萬億美元。

相關文章：【雙減政策】多隻教育股發公告回應　料收入及利潤有重大不利影響　拓職業教育等其他領域

【投資展望】東方匯理：短綫對股市看法「持平」　選股宜用杠鈴策略

編輯：區嘉俊

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結: https://bit.ly/3pPwtuA

經濟 美股 星巴克 波音 Tesla GDP 麥當勞 Facebook（美：FB） 美國聯儲局 標準普爾500指數

上一篇文章

【大行報告】高盛看好本港地產股前景　料兩發展商有機會增派息、一公司更有可能派特別息

下一篇文章

【打風黑雨】港交所研打風黑雨如常開市　耀才：政策百利而無一害
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫苗優惠】香港戲院商會抽獎送每人365張電影禮券　名額5個
【疫苗優惠】香港戲院商會抽獎送每人365張電影禮券　名額5個
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】銀行公會疫苗抽獎7.26接受登記　送65份10萬元簽賬額及禮券（附網址連結）
【疫苗優惠】銀行公會疫苗抽獎7.26接受登記　送65份10萬元簽賬額及禮券（附網址連結）
【教育股風暴】內地正式發布教育雙減　機構不得上市融資、嚴禁資本化運作
【教育股風暴】內地正式發布教育雙減　機構不得上市融資、嚴禁資本化運作
【疫苗優惠】中信大抽獎已接受登記　頭獎送39萬元日產7人車（附抽獎詳情）
【疫苗優惠】中信大抽獎已接受登記　頭獎送39萬元日產7人車（附抽獎詳情）
【恒大3333】一文看清中國恒大債務風波來龍去脈
【恒大3333】一文看清中國恒大債務風波來龍去脈