【本周焦點】FAAMG、Tesla等科技巨企公布業績　周四聯儲局7月議息會議

▲ 本周有多間科技巨企及重磅股公布業績。

本周踏入美股業績高峰期，除FAAMG、Tesla（美：TSLA）在內的美國科技巨企，麥當勞（美：MCD）、星巴克（美：SBUX）、波音（美：BA）及雪佛龍（美：CVX）等均會發布業績。

本周並有多項重磅數據及事件，周四（29日）凌晨2時，美國聯儲局將舉行7月份議息會議，會後主席鮑威爾召開新聞發布會，惟是次會議不會公布經濟預期及點陣圖。6月議息會議後，Delta變種病毒進一步擴散，市場關注聯儲局會否強調維持寬鬆政策，或為縮減買債做鋪墊。

同日，美國將公布第2季度GDP，及當周首申領失業救濟金的人數，上周這數字意外增加至41.9萬人，反映就業市場復甦依然荊棘滿途。周五（30日），美國公布「通脹指標」6月核心PCE物價指數，市場料按年升幅將擴至3.7%，而前值為升3.4%。

企業業績表現理想，美股三大指數上周齊創即市及收市新高，道指首次升穿35000點，收市報35061點。標指高見4415點，收市報4411點。納指高見14846點，收報14836點，Facebook（美：FB）上周五高收逾5%，市值首突破1萬億美元。

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編輯：區嘉俊

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