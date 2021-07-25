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英國冒險解封 以色列荷蘭前車可鑒

環球社會熱點 21:22 2021/07/25

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席捲全球的新冠病毒疫情，確實談得上是史無前例的事件，各國政府的防疫政策，都是見步行步，在摸索中前行，當中步伐較快、疫苗接種領先的英國孤注一擲，在確診飈升下仍決定全面解封，取消絕大部分防疫措施。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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