英國冒險解封 以色列荷蘭前車可鑒 環球社會熱點 21:22 2021/07/25 分享： 席捲全球的新冠病毒疫情，確實談得上是史無前例的事件，各國政府的防疫政策，都是見步行步，在摸索中前行，當中步伐較快、疫苗接種領先的英國孤注一擲，在確診飈升下仍決定全面解封，取消絕大部分防疫措施。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 ESG概念虛無縹緲 如何制定客觀指標？ 2021/07/22 ESG概念虛無縹緲 如何制定客觀指標？ 電子支付如箭在弦 Apple Pay搶攻BNPL 2021/07/21 電子支付如箭在弦 Apple Pay搶攻BNPL 社交平台助長歧視 為約翰遜打科企助拳 2021/07/20 社交平台助長歧視 為約翰遜打科企助拳 法國強制接種疫苗 馬克龍政治豪賭 2021/07/17 法國強制接種疫苗 馬克龍政治豪賭 塔利班時代到臨 大國各有盤算 2021/07/15 塔利班時代到臨 大國各有盤算 你可能感興趣 ESG概念虛無縹緲 如何制定客觀指標？ 20:33 2021/07/22 ESG概念虛無縹緲 如何制定客觀指標？ 電子支付如箭在弦 Apple Pay搶攻BNPL 17:14 2021/07/21 電子支付如箭在弦 Apple Pay搶攻BNPL 社交平台助長歧視 為約翰遜打科企助拳 16:05 2021/07/20 社交平台助長歧視 為約翰遜打科企助拳 最新專欄文章 更多 國金札記 - 極端天氣頻現 ESG評級乘勢崛起 2021/07/23 極端天氣頻現 ESG評級乘勢崛起 ESG概念虛無縹緲 如何制定客觀指標？ 2021/07/22 ESG概念虛無縹緲 如何制定客觀指標？ 國金札記 - 「BNPL」站到風口 蘋果也想分杯羹？ 2021/07/22 「BNPL」站到風口 蘋果也想分杯羹？ 電子支付如箭在弦 Apple Pay搶攻BNPL 2021/07/21 電子支付如箭在弦 Apple Pay搶攻BNPL 國金札記 - 約翰遜舞劍 意在社交平台 2021/07/21 約翰遜舞劍 意在社交平台 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 英國 疫苗 約翰遜 荷蘭 以色列