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【打風黑雨】港交所研打風黑雨如常開市　耀才：政策百利而無一害

股市 21:00 2021/07/25

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港交所研「黑雨」及「八號風球」如常開市　耀才：政策百利而無一害

港交所 （00388） 行政總裁歐冠昇早前曾提出，可以探討在惡劣天氣下，仍然維持開市的可能性。耀才證券表示，對有關建議表示支持，認為此政策百利而無一害，又指有議員稱黑雨仍繼續開市有風險，未免太杞人憂天。

港交所歐冠昇探討惡劣天氣開市（附短片），詳看【下一頁】

耀才證券表示，雖然銀行於黑色暴雨及八號風球下暫停營業，但對證券業界並無影響。因現行大部分證券商已經設有由香港金融管理局認可之「電子直接付款授權（eDDA）」存款服務，客戶仍可在惡劣天氣下24小時存款至券商，無需擔心因銀行暫停營業而未能及時補倉所產生的風險。

港交所現有極端天氣安排

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耀才證券又指，只要港交所參照現行「半日市」的交收安排，即所有交收順延一天才進行，對中央結算系統（CCASS）的運作絕無影響，不需擔心在惡劣天氣下CCASS交收安排未能合作的風險。

耀才稱，香港金融市場早與全球金融市場接軌，如香港面對黑雨或八號風球等惡劣天氣，港股因而被逼「停賽」，但外圍市場仍然照常開放，如美股期貨突然急升或急跌，客戶因「停賽」而變相錯失賺錢或止蝕的機會。所以，香港股市在黑雨及八號風球時應繼續開市，實屬百利而無一害，最終目的都是保障客戶資產及有助穩定香港金融體系。

相關文章：【新股IPO】華爾街投行：中國企業「棄美赴港」上市或成唯一出路　港交所照跌3.5%（附短片）

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記者：梁安琪

港股 耀才證券金融（01428） 歐冠昇 香港交易及結算所有限公司 傳統經濟股 證券商 極端天氣 香港 美股

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