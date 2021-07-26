【東京奧運】哥倫比亞21歲射箭美女 IG吸粉逾64萬 (多圖)

東京奧運除了爭取獎牌外，外型突出的年青選手亦備受關注。年僅21歲的哥倫比亞射箭美女Valentina Acosta Giraldo外型亮麗，成為近日國際網民熱門話題。年紀輕輕已代表國家出征奧運，賽場上專注神情不但吸引觀眾目光，原來私下的她亦是網絡紅人，Instagram已吸粉逾64萬人。

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哥倫比亞射箭美女希拉爾多（Valentina Acosta Giraldo）形象亮麗，在射箭界亦享負盛名，她於2019年在世界射箭青年錦標賽中嬴得女子反曲弓冠軍後，開始成為傳媒關注焦點。希拉爾多美貌與實力兼備，更代表國家出征東京奧運，包括射箭男女混合賽及女子個人賽。

在東京奧運官網的個人簡介中，希拉爾多提及年少時曾受游泳及足球培訓，但閱讀《飢餓遊戲》系列小說後，對射箭產生濃厚興趣，最終選擇射箭這項運動。她亦指，雖然很多人認為她只是3分鐘熱度，但自己如今仍在射箭。

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早於2019年成名的Giraldo，在奧運會亮相後吸引更多觀眾，其Instagram由34萬粉絲、增加至逾65萬粉絲，搖身成為網絡紅人。Giraldo在Instagram內的生活照形象百變，既有充滿少女味風格，亦有成熟風打扮。

Giraldo將於周三（28日）參加女子個人淘汰賽，觀眾有機會在螢光幕前欣賞美女射手的箭法。

責任編輯：郭麗明