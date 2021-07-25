【東京奧運】相關確診132宗 高爾夫一哥中招

東京奧運雖然成功開幕，但新冠疫情的威脅仍未解除。東京奧組委公布最新奧運相關新冠數字，新增10人確診，包括一名完成賽事的荷蘭划艇手，現時共132名有關人員確診。另外，男子高爾夫球「一哥」拉姆同樣確診，宣布退賽。

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東京奧組委周日（25日）確認，新增10人確診，總確診數字升至132人。東京奧組委亦承認，荷蘭划艇手弗洛賴恩（Finn Florijn）上周五（23日）賽後確診，是今屆賽事中首名賽後確診的運動員。

弗洛賴恩已被安排自我隔離，上周六（24日）的單人雙槳復活賽亦不能參與，注定與此項目的獎牌無緣。東京奧組委現正調查，任何曾與弗洛賴恩有密切接觸的人士。荷蘭划艇另有一人確診，為教練團其中一人。

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國際高爾夫總會（IGF）周日宣布，男子高爾夫球世界排名第一的西班牙球手拉姆（Jon Rahm）因為確診，將不會到日本作賽。IG指F拉姆在出發最後一次的檢測時發現確診，因此趕不及參賽。

美國職業高爾夫球協會（PGA）亦宣布，美國球手德尚博（Bryson DeChambeau）因為確診，將不會隨隊前往日本，角逐今屆的高爾夫球賽事。里德（Patrick Reed）將頂替德尚博，周一（26日）通過檢測後，便可出發到日本比賽。里德今次若成行，會是美國奧運高爾夫球隊中，唯一一名兩朝元老。

責任編輯：吳漢培