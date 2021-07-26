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【盈喜】海底撈曾挫兩成　上半年料轉賺1億人幣、惟未達管理層預期

股市 10:44 2021/07/26

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海底撈指，新開業門店達到首次盈虧平衡，並實現現金投資回報的時間長於往期。

海底撈 （06862） 公布「預期中期業績」，料上半年淨利潤為8,000萬元至1億元（人民幣．下同），而去年同期為蝕9.65億元；收入料增長104%，至200億元，亦意味純利率僅有0.4%至0.5%。

海底撈曾挫兩成，低見33元，最新報34.8元，跌16.4%，成交額8.79億元。

雖然虧轉盈，但公司指，該等業績並不能達到管理層的預期，這反映內部管理、運營需要努力改正和改善。其他原因包括（1）2020年下半年及2021年上半年新開較多門店，相關支出增加，（2）新開業門店達到首次盈虧平衡，並實現現金投資回報的時間長於往期，及（3）海外門店營運仍受到疫情持續影響。

集團一直密切關注市場狀況並調整組織架構、商業策略及運作以減少負面影響。此外，亦實施積極措施控制租金及其他運營成本，嚴謹管理運營資金並運用信貸融資手段，確保現金流穩健及現金狀況良好。

相關文章：【海底撈】頤海國際斥至少6億人幣興建總部　料5年後峻工

【大行報告】餐飲股齊急挫　券商睇海底撈預測市盈率低至23倍

編輯：區嘉俊

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港股 盈喜 海底撈（06862）

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