【雙減政策】多隻教育股發公告回應　料收入及利潤有重大不利影響　拓職業教育等其他領域

▲ 教育行業相關的「雙減」文件周六晚（24日）正式落地。

教育行業相關的「雙減」文件周六晚（24日）正式落地，多隻內地教育股相繼發公告，提及相關政策對業務影響。豆神教育（深：300010）公告指，「雙減」政策與集團主要業務相關，或對相關收入及利潤產生重大不利影響。

豆神教育發公告指，「雙減」政策對學科培訓機構性質、辦學許可證、從業教師、教師資格證、培訓時間、內容、形式、場地、價格、營銷方式、融資方式等進行嚴格限制和規範，而政策下，學科類培訓業務將統一為非營利性機構，預計「雙減」政策將對公司收入、利潤產生重大不利影響。

此外，「雙減」政策指導學校制定及實施課後服務方案，提供免費線上學習服務，故預計對公司目前已有的學習中心及學員數量將產生下降風險。公司指，將認真分析研究「雙減」政策，做好與監管機構及政府部門的有效溝通和反饋，根據政策要求積極自查及整改；積極通過多業務線的有局，緩解政策對公司經營產生的壓力和影響。

探索職業教育等其他領域

學大教育（深：000526）公告指，將嚴格遵守教育法規和政策，結合公司實際情況調整現有業務經營策5，提高針對普通高中階段的培訓業務收入佔比，規範義務教育階段學科培訓業務模式等，並計劃探索職業教育等領域，拓展新的業務增長點。

科德教育（深：300192）則表示，集團目前主營業務以非義務階段升學學生為主，料業務受政策影響有限，並將密切關注K12教育行業政策法規的變化情況，積極佈局政策更為鼓勵的職業教育、素質教育和教育科技等，減少政策風險。

編輯：區嘉俊