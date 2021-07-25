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【5000元消費券】油尖旺購物節與電子消費券同期舉行　消費100元即可抽獎

商業 19:57 2021/07/25

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5000元電子消費券即將派發，商界為迎接消費券各出奇招。（資料圖片）

5000元電子消費券即將派發，商界為迎接消費券各出奇招。「油尖旺購物節」今舉行啟動禮，以助區內排檔和一眾基層零售點的小販，振興經濟。

港九新界販商社團聯合會及油尖旺愛心慈善基金會，計劃8月1日至10月20日，市民只要在相關商戶同食肆，以電子支付消費滿指定金額100元，可以參加抽獎。抽獎的時間，將和消費券活動同時進行。

【動漫節】入場輪候時間估計一度長達4小時　動漫迷點睇？（多圖）

財政司司長陳茂波表示，雖然近月本地的疫情已大致受控，但由於目前仍然未能夠恢復通關，旅客尚不能訪港，令零售業界面對相當的壓力。此舉可以發揮疊加乘數效應，相信將可以為油尖旺區的零售市道，帶來一定的提振作用。

本地經濟在恢復？　料第二季仍有正增長
自消費券計劃正式開始接受登記，至目前為止已收到超過630萬個登記。當中，超過500萬人在首兩個星期完成的電子登記，並會如期於8月1日，領取首期2,000元的電子消費券。

【消費優惠】電子消費券即日起接受登記　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

陳茂波又指，隨着政府各項支援經濟措施落實，經濟踏入2021年已經有較顯著的改善。在第一季有增長7.9%，結束連續六季的負增長，改善的勢頭更在持續。

他估計，第二季即將公布的數字，仍然是正增長，失業率也已經由今年初7.2%的高位回落，至上星期剛公布4至6月份的最新失業率，數字進一步回落至5.5%，即約1年前的水平。

責任編輯：馬意文

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