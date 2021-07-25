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【湖北大爆炸】中國燃氣：董事放棄2250萬薪酬　每年6‧13將成集團安全警示日

股市 19:48 2021/07/25

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湖北大爆炸事故後，搜救人員及搜索犬出動在現場搜救。（中新社）

中國燃氣 （00384） 持股的燃氣公司，今年6月13日在湖北十堰市發生燃氣爆炸事故，造成至少13人死亡，另有逾130人受傷。緊接湖北省政府日前（23日）發布事故調查結果後，中國燃氣宣布全體董事將放棄領取合共2250萬元薪酬，將悉數用於對死傷者或家屬的撫恤金及善後工作，同時經中國燃氣公益基金會對死傷者及家屬再撥捐1000萬元。

中國燃氣指，與東風汽車集團共同持有的涉事公司十堰東風中燃城市燃氣發展，目前總體生產經營已基本恢復。至於事故對集團的整體營運及財務狀況，未有構成重大不利影響。

中國燃氣指，對事故造成重大傷亡深感愧疚，深刻吸取事故的沉痛教訓，決定將每年6月13日定為集團安全生產警示日，並會採取措施提升安全管理水平，避免重大安全事故再次發生。

較早前報道｜中國燃氣合資公司涉湖北天然氣爆炸、股價瀉一成半後停牌　大和資本削評級　詳見【下一頁】

湖北省政府日前發表事故調查結果，相信事故直接原因與天然氣中壓鋼管嚴重鏽蝕破裂有關，而洩漏的天然氣在建築物下方河道內密閉空間聚集，遇上餐飲商戶排油煙管道的火屑發生爆炸，判斷事故屬重大生產安全責任事故。

調查認定，涉事公司負責人共11名相關人員涉嫌犯罪，已由司法機關採取刑事強制措施。另外，中國燃氣及涉事公司、華潤置地（武漢）物業管理及其所屬潤聯物業、東風汽車及其原所屬東風燃氣公司等單位均對事故負有責任。

中國燃氣指，接受湖北省政府的調查處理結果，並將對集團涉事並負有責任的員工依規追究行政責任。

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