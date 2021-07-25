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【動漫節】港人消費力旺盛　《鬼滅之刃》周邊產品最暢銷（多圖）

商業 19:34 2021/07/25

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第22屆香港動漫電玩節今日場內場外亦人頭湧湧，不少動漫迷亦入場選購心頭好。當中不得不提風頭一時無兩的《鬼滅之刃》，大人、小朋友亦在場內搜羅其周邊產品。《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》的周邊產品最受歡迎，不少已售罄。

【動漫節】入場輪候時間估計一度長達4小時　動漫迷點睇？（多圖）

東立出版《火鳳燎原》編輯彭俊波透露，展期內的人流及銷情非常理想，更勝書展。他認為可能是因為去年動漫節沒有舉行，今年參加者更願意消費。即將派發的電子消費券亦可能令港人「先使未來錢」。彭稱，最受歡迎的是《鬼滅之刃》全套漫畫，售630元；而《約定的夢幻島》及本地漫畫《火鳳燎原》亦十分暢銷。

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人偶設計及製作品牌HEROCROSS 也稱原本擔心人流管制令會場冷清 ，但最終人流較預計多8%左右。市場推廣經理郭小姐表示，銷售表現不俗，平均消費金額達數百元。她續指，入場人士亦不怎樣格價，很多人「見到心頭好已不假思索地付款。」

另一展商江帆砌圖負責人麥小姐亦指，今年動漫節的人流和銷情皆比預期理想，亦未見顧客手緊的情況。她估計，由於疫情下人們只能留港消費所致。最受歡迎的亦是《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》及《海賊王》的砌圖。

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記者：葉泳珊

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