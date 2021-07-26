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傳中策集團洽購香港人壽膠著　考慮轉為收購全美人壽香港及新加坡業務

股市 09:00 2021/07/26

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新世界 （00017） 主席鄭家純有份入股的中策集團 （00235） 失落競購東亞人壽後，傳出洽購香港人壽，並尋求其他收購目標。有知情人士向本報透露指，Aegon Group﹙全球保險集團﹚旗下Transamerica﹙全美人壽﹚正考慮把香港及新加坡業務合併出售或拆件出售，其中一名對接買家為中策集團。

全美人壽於今年2月傳出擬出售亞洲業務。知情人士指，Transamerica正考慮把香港及新加坡業務合併出售或拆件出售，公司已完成出售前的準備工作，並聘請高盛作為財務顧問，以及開始與潛在買家接洽，消息指其中一名對接買家為中策集團。

中策集團指，不評論市場消息。全美人壽則沒有回應本報查詢。

根據兩地監管機構披露的資料，全美人壽現時的資產包淨資產為介乎13至16億美元。知情人士指，疫情影響下，全美人壽亞洲地區的保費收入大幅下滑，加上香港即將實施香港風險資本（HKRBC）準則，監管愈來愈嚴格，公司便對非核心區域業務進行戰略調整，這是出於與早前大都會人壽（MetLife）出售香港保險業務同樣的考量。

中策集團早前與友邦集團 （01299） 分別競購東亞人壽，但友邦最終以近51億元成功收購。隨後中策集團發通告，仍在不斷探索保險業務及其他業務之潛在收購機會，透露正與另一間香港保險公司商討收購其全部股權，市場消息指為2018年賣盤交易告吹的香港人壽。

相關文章：【保險】中策集團失落東亞人壽後有新目標　傳正洽購香港人壽

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港股 友邦保險（01299） 新世界 收購 保險公司 鄭家純 中策集團（00235） 傳統經濟股

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