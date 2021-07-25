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耶倫促上調美國債務上限 否則將採「非常規措施」防債務違約

環球政經 20:00 2021/07/25

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據《路透社》周五（25日）報道，美國財政部長耶倫敦促議員盡快上調或暫緩美國債務上限，並警告稱，如果國會在8月2日之前不採取行動，財政部將需要採取「非常規措施」來防止債務違約。

葉倫表示，由於下一財政年度的第一天（10月1日）將有大量聯邦財政支出，該日可能是美國在沒有債務上限立法的情況下，償還債務能力的關鍵日期。美國債務將在8月1日達到法定上限，屆時為期兩年的債務上限暫緩令將到期，如果國會在8月2日還沒有採取行動暫緩或上調債務上限，財政部將需要開始採取某些額外的非常規措施，以防止美國出現債務違約。

外媒指，其中一種非常規措施，就是動用財政部現金賬户（TGA）中的現金餘額向債權人還本付息，資金也隨之進入到貨幣市場和銀行體系，推低美國短債利率。

美國兩黨本周在國會爆發關於債務上限的鬥爭。共和黨人表示，民主黨推動的法案導致了通膨和公共債務高築。耶倫上週受訪時表示，財政部有望在7月底時持有4500億美元的現金餘額，相較3月底時為1.12萬億美元。而財政部周三報告稱現金餘額目前為6163億美元。

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編輯：黃銳

經濟現象 路透社 美國民主黨 耶倫 美國財政部 民主黨 國債 美元

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