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澳洲多地爆反封城示威 莫里森狠批自私

環球社會熱點 19:00 2021/07/25

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澳洲近來新冠疫情持續升溫，確診數字繼續增加，不少地方政府實行封城，希望降溫疫情。然而，民眾的情緒因為封城不斷而爆發，澳洲多個大城市上周六出現大型反封城示威。示威民眾與警方發生衝突，數十人被拘捕。澳洲總理莫里森批評，示威者非常自私。

【東京奧運】昆州州長拒去開幕禮 澳洲奧委會主席扯火鬧人 【下一頁】

包括悉尼在內的多個澳洲大城市上周六（24日）分別出現示威，抗議當地持續封城，悉尼的示威高達3,500人出席，現場不少示威者並無佩戴口罩。澳洲總理莫理森（Scott Morrison）批評，示威行動既自私又自我否定，強調上街抗議無助更快解封。新南威爾士州州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）則表示，對示威場面感到極度厭惡。

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新南威爾士州警察總長埃利奧特（David Elliott）表示，57人被捕及起訴，數名警員受傷，將成立特別行動組，追查示威者身分，預防當地疫情因示威再度擴散。當地警方亦透過社交網絡平台及閉路電視畫面，辨別示威者並已發出共510張罰單。

澳洲名人打完疫苗染Delta變種 開派對傳染60人 【下一頁】

新南威爾士州周日（25日）新增141宗確診，另有兩宗死亡個案，其中一名30多歲女死者更是沒有已知病徵。貝雷吉克利安強調，不少人誤以為新冠病毒只感染老人家，其實所有人都有感染風險。

澳洲約2,500萬人口中有近半人現時生活在需要封城的城市或省分，除封城外，民眾亦不滿澳洲政府推廣疫苗接種不力，自2月推行至今，僅得低於13%人口已經完成接種，進度與英美等國有明顯落差。

責任編輯：吳漢培

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