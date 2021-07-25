【動漫節】入場輪候時間估計一度長達4小時　動漫迷點睇？（多圖）

▲ 香港動漫電玩節吸引不少動漫愛好者，加上疫情下需實施人流管制，參加者不惜在室外排隊入場。（陳靜儀攝）

香港動漫電玩節去年因疫情而取消，今年再次舉行，吸引不少動漫愛好者入場消費。然而疫情下需實施人流管制，今午大會估計輪候時間一度長達3小時。有入場人士表示，排長龍入場亦是值得，花貴數百元至數千元不等。

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第22屆香港動漫電玩節於上周五開鑼，因政府防疫規定，會場內只可容納50%，故大會需實施人流管制。今午5時20分，大會更一度估計輪候時間長達3至4小時。而截至6時，大會指輪候時間將2小時。排隊入場的人龍絡繹不絕，而場內亦人頭湧湧，人氣動漫《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》的周邊產品最受歡迎，不少已貼上「售完」標誌。

▲ 截至今午5時20分，大會更估計輪候時間長達3至4小時；有網民留言投訴，等候多時仍未能入場。（Facebook截圖）

缺大型展商 參加者反應兩極

年僅12歲的黃妹妹於中午入場，輪候時間約1小時，但她認為非常值得，因場內產品非常吸引。黃妹妹與朋友於會場內購買了《鬼滅之刃》的月曆及模型，花費逾400元左右。14歲的何妹妹第一次參加動漫節，亦花300元購買該動漫的海報及立牌。她表示十分驚喜，因有很多不同種類的產品。

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然而，場內亦有消費者認為今年動漫節較往年失色。以LOKI造型、與妻子及女兒入場的戚先生則表示，今年比較冷清。他入場希望購買《火鳳燎原》及玩具，預計花費數百元；並帶女兒看看其他Cosplayers。

另一顧客黃先生在會場內共花費逾2000元，購買盲盒玩具、訂購模型等。他認為今年展會人流較少，「以往周日應該是逼到逛不到，今年則比較鬆動」，展商亦較以往少。花800元購買3盒高達模型的莫先生亦稱，大型展商如角川、PlayStation今年亦沒有參展，比較失色；部分產品的優惠亦不吸引，甚至比街上店舖昂貴。

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記者：葉泳珊

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