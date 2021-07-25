維珍銀河太空旅遊德國開訂 一張票售25萬美元

維珍銀河創辦人布蘭森（Richard Branson）7月初搭乘維珍銀河（Virgin Galactic）的太空船升空，並在約40多分鐘後順利回程並降落，標誌著太空旅遊普及化踏出重要一步。維珍銀河也順勢推出太空旅遊服務，日前維珍銀河在德國的代理商正式推出太空旅遊「機票」的訂票服務，每張售25萬美元（約194萬港元），更已有8人訂票。據指，目前全球已有約600名客戶購買太空旅遊機票，維珍銀河明年正式推出的商業太空旅遊服。

據介紹，開始太空旅行前，乘客將接受一系列培訓，包括軌道力學、微重力等狀態下的操作、應急準備、宇航服穿脫等。航空航天諮詢公司Bryce Space and Technology的創始人 Carissa Christensen表示，根據之前的門票銷售和相關調查，太空旅遊在當前價格仍有強烈的需求，料每年會有幾百名乘客上太空，如果大幅降價更可能會有數千名乘客。

維珍銀河在6月25日，成功取得由美國聯邦航空管理局授予的太空飛行許可證，並提到計劃在2022年初推出商業太空旅行業務，令維珍銀河股價大幅高開，6月25日大升38.87%。但在7月12日，布蘭森太空之行成功後，公司股價卻「見光死」，太跌12%。

【美股分析】軟件股受惠兩大趨勢 富瑞籲買入5軟件股【見下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：黃銳