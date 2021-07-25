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維珍銀河太空旅遊德國開訂 一張票售25萬美元

環球政經 19:53 2021/07/25

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維珍銀河創辦人布蘭森（Richard Branson）7月初搭乘維珍銀河（Virgin Galactic）的太空船升空，並在約40多分鐘後順利回程並降落，標誌著太空旅遊普及化踏出重要一步。維珍銀河也順勢推出太空旅遊服務，日前維珍銀河在德國的代理商正式推出太空旅遊「機票」的訂票服務，每張售25萬美元（約194萬港元），更已有8人訂票。據指，目前全球已有約600名客戶購買太空旅遊機票，維珍銀河明年正式推出的商業太空旅遊服。

據介紹，開始太空旅行前，乘客將接受一系列培訓，包括軌道力學、微重力等狀態下的操作、應急準備、宇航服穿脫等。航空航天諮詢公司Bryce Space and Technology的創始人 Carissa Christensen表示，根據之前的門票銷售和相關調查，太空旅遊在當前價格仍有強烈的需求，料每年會有幾百名乘客上太空，如果大幅降價更可能會有數千名乘客。

維珍銀河在6月25日，成功取得由美國聯邦航空管理局授予的太空飛行許可證，並提到計劃在2022年初推出商業太空旅行業務，令維珍銀河股價大幅高開，6月25日大升38.87%。但在7月12日，布蘭森太空之行成功後，公司股價卻「見光死」，太跌12%。

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編輯：黃銳

美國聯邦航空管理局 機票 布蘭森 銷售 航空 代理商 德國 美元

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