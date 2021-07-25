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內地銀行職員吞佔2100萬公款 炒股虧損600萬

理財智慧 19:47 2021/07/25

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內媒周日（25日）報道，內地海南省某國有大行分行的一名男職員潘某，在擔任該行個人金融部市場推廣經理期間，利用職務之便，通過操縱貴金屬系統，侵占銀行近2100萬元，其中炒股虧損約600萬元、炒黃金期貨虧損約40萬元，購買金銀紀念幣、奢侈品及各類日常消費約1460萬元。

【樓市熱話】落細訂後發現高於銀行估值 5% 如何是好？ 網民：你撻訂隨時仲傷喎　【下一頁

案發後，該銀行員工被法院以職務侵占罪判處有期徒刑九年六個月，裁判文書中表示，該員工在採購、銷售貴金屬過程中，通過修改貴金屬產品價格、調換訂單和實物的手段將，該行2099.3496萬元非法佔為己有。據指，該員工利用職務之便，將黃金珠寶公司給海南省分行的10公斤金條墊貨，採取不入庫的方式據為己有，先後6次讓黃金珠寶公司回購，循環套取回購款項。及後，他從後台調低貴金屬產品價格，虛構貴金屬產品交易訂單，在該行海南省分行營業部先後15次以超低價向黃金珠寶公司、中鈔公司等購買貴金屬產品，購買價198萬多元，但是，銀行訂貨實際支付的卻是1628萬多元。

內地網民笑指，這位銀行員工應該要去買樓而非炒股，「這傢伙是個笨蛋，五年炒股換成炒房肯定賺。」、「買房子就發了」，「沒有虧掉一半，屬於炒股及格水平」

【股市熱話】炒虛擬貨幣　信用卡透支40萬買「合約」　突然爆倉令網民「唔知可以點做」【見下一頁

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編輯：黃銳

 

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