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【美股戰報】Snapchat業績超預期 暴漲23%帶動同類股大升

環球政經 19:39 2021/07/25

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社交媒體公司Snapchat周五（23日）交出超預期的第二季財報，股價勁升 23.82% ，收報每股77.97美元，破頂兼創歷史新高。

Snapchat第二季營收為9.82 億美元，同比增長了116%，大幅高於一季度66%的增幅。淨損更收窄一半以上，從 3.26 億美元減少至 1.52 億美元，公司的調整後利潤為1.17美元，每股收益為0.1美元。公司第二季的日活躍用戶達到了2.93億，同比增長了23%。公司CEO Evan Spiegel表示，「二季度的業績反映了我們的業務實力，營收和日活躍用戶增速都達到了過去四年的最高水準。」

同日公布財報的Twitter也表現也不俗，上一季度的收入同比增長了74%，達到11.9億美元，盈利為6560萬美元，去年四季度為虧損13.8億美元，Twitter股價升3.05%，收報71.69美元

Snapchat及Twitter亮麗的財報表現，帶動一眾社交媒體股上揚，Google上漲3.37%，收報2756.32美元，Facebook上漲5.30%，報369.79美元，Pinterest 上漲5.78%，收報76.91美元。

【美股分析】高盛指利潤率愈高回報愈吸引 四條件精選20隻潛力股【見下一頁

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編輯：黃銳

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