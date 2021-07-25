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索羅斯戰友：美股泡沫職涯首見 拜登新政或令經濟崩潰

環球政經 19:26 2021/07/25

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1992年替索羅斯(George Soros)沽空英鎊、大賺十億美元的傳奇對沖基金經理人Stanley Druckenmiller近日表示，近期的美國股市及經濟環境，為他職業生涯中所見過最大的泡沫，且拜登數萬億美元的美國基建新政支出，或使美國經濟造成毀滅性的打擊。

Stanley Druckenmiller接受《MSNBC》訪問時表示，「是次美國V型復甦，是史上最強勁的復甦，美國經濟大蕭條後，花了10年時間才有同樣的增長。但問題是，美國國會因應疫情撥出的近 6 萬美元新支出，是在經濟結束復甦之後提出，此政策令通脹不斷飆升，企業又無法僱用低薪工人，最終使貧窮的美國民眾造成傷害。」他又表示，過去百年內，許多大規模的經濟危機都是資產泡沫和通脹所促成，而現在已經熱烈的經濟中，美國政府再增加大筆預算支出，導致泡沫出現和通脹高漲，這個泡沬更是他他職業生涯中所見過最大的。

他進一步解釋，泡沬並不僅指股市，加密貨幣和美國樓市也都將面臨同樣的問題，「就好像市場一直吃糖，產生不斷的愉悅感，加劇通脹，然後經濟就會崩潰。」他更警告，近來不斷有新散戶投入股市，意味市場崩盤的影響會更快「傳染」。

【美股分析】高盛指利潤率愈高回報愈吸引 四條件精選20隻潛力股【下一頁

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編輯：黃銳

疫情 基金 索羅斯 美股 對沖基金 沽空 基建

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